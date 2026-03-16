Kukulí Morante está emocionada por volver a interpretar a 'Gladys' en 'AFHS': "Cosa de locos"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Kukulí Morante expresó su entusiasmo por volver a ponerse en la piel de la recordada "Gladys" en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio. La intérprete aseguró que el regreso de la popular producción traerá situaciones inesperadas y momentos muy intensos que, según adelantó, sorprenderán a los seguidores de la historia.

El regreso de 'La Gladys' a 'AFHS'

En ese sentido, Morante confesó que está especialmente emocionada por la creatividad del equipo detrás de la serie. "Estoy emocionada y sorprendida por la creatividad de los guionistas que tenemos, porque lo que se viene este lunes es una cosa de locos", comentó. Además, explicó que cada lectura de guion genera asombro entre el elenco por las situaciones inesperadas que desarrollan los personajes.

Asimismo, la actriz reveló que el inicio de temporada tendrá escenas exigentes para el elenco, lo que incluso los llevó a grabar en horarios poco habituales. Según contó, el primer episodio será impactante y sacará a los actores de su zona de confort. "Hemos pasado cada cosa, incluso hemos grabado de madrugada", detalló, destacando además el buen ambiente del equipo.

Por otro lado, Morante recordó que el final de la temporada anterior dejó muchas interrogantes tanto para el público como para los propios actores. La trama cerró con un momento crucial que involucró al personaje de "Nachito", situación que generó gran expectativa entre los seguidores de la popular ficción televisiva.

Finalmente, la actriz señaló que el nuevo estreno promete responder algunas de esas dudas y, al mismo tiempo, abrir nuevas historias. Por ello, aseguró que el público quedará sorprendido con los giros de la trama y con las situaciones que vivirá su personaje "La Gladys", uno de los más recordados por los fanáticos de la serie.

Todo sobre la nueva temporada de AFHS

Al fondo hay sitio confirmó oficialmente la fecha y hora de estreno de su temporada 2026. El regreso será el miércoles 18 de marzo a las 21:00, justo después de Esto Es Guerra Desafío 14, y promete mantener a los espectadores al borde del sillón con el misterio sobre el asesinato de Miguel Ignacio de las Casas y la inesperada reaparición de personajes emblemáticos.

El primer adelanto difundido en redes sociales dejó claro que la décima tercera temporada arrancará con interrogantes que pondrán a prueba a los vecinos de Las Nuevas Lomas. El asesinato de Miguel Ignacio de las Casas sigue sin resolverse, y cada familia parece tener algo que ocultar.

En el avance se pueden ver escenas cargadas de tensión: los Gonzáles, los Montalbán, los Lara y los Zapallal intentan descubrir quién puso fin a la vida de Miguel Ignacio de las Casas.

De esta manera, el regreso de Al Fondo Hay Sitio promete iniciar con un capítulo lleno de sorpresas y emociones. Para Kukulí Morante, volver a interpretar a "La Gladys" representa un reto y una alegría, pues confía en que las nuevas historias volverán a conquistar a los fieles seguidores de la serie.