DÓLAR hoy, miércoles 28 de enero: ¿Cuál es su precio y tipo de cambio en Perú?

28/01/2026

Conoce cuál es el precio actual del dólar en Perú y el tipo de cambio para la compra y venta de esta divisa en la jornada de este miércoles, 28 de enero, para identificar si es el mejor momento para realizar operciones con esta moneda.

¿Cuál es el precio del dólar este 28 de enero?

¿Bajó o subió el precio del dólar? Es una de las interrogantes que varias personas se realizan este miércoles, en medio de la incertidumbre política en Perú tras las mociones de censura contra el presidente interino José Jerí por el caso 'Chifagate'.

Ese escenario genera dudas económicas, pues bien, los precios de la divisa pueden experimentar fluctuaciones a medida que se desarrollan nuevos eventos políticos y sociales que aumentan o disminuyen la percepción de riesgo. Una entidad del Estado que te permite conocer de forma diaria cuál es el comportamiento del dólar en el Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto a la compra y venta.

Así que si estás pensando en invertir, comprar o vender esta moneda en Perú, primero verifica cuál es su comportamiento este miércoles, que te mostramos a continuación:

MIÉRCOLES, 28 DE ENERO
COMPRA VENTA
S/ 3.345 S/ 3.352

Estos valores reflejarían una aparente baja, respecto a los precios revelados por la misma entidad el día de ayer, 27de enero, donde la compra del dólar era de S/3.346 y la venta correspondía a S/3.356.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Recuerda que saber el precio del dólar radica en su uso como una moneda global y, en consecuencia, por sus implicancias en todos los mercados financieros del mundo, especialmente en el de nuestro país.

En ese marco, conocer también el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo, te permitirá tomar mejores decisiones estratégicas para proteger tu poder adquisitivo.

De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio en la mañana de hoy es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.330 | Venta S/ 3.355.

Precio del dólar Sunat y paralelo este 28 de enero.

Así cerró el dólar ayer, 27 de enero

En caso desees obtener mayor información sobre el tipo de cambio interbancario, puedes consultar el portal web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país. De acuerdo a su más reciente reporte, el dólar cerró ayer, martes 27 de enero de la siguiente manera:

En 3,3470, (con una apertura de 3,3480), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,478, con un máximo de 3,3480 y un mínimo de 3,3460.

Así fue el cierre del tipo de cambio interbancario ayer, 27 de enero, en Perú.

Es así como se reveló que el precio del dólar en Perú este miércoles, 28 de enero, tuvo una leve variación a la baja, en comparación de ayer. Saber este dato te permitirá tomar mejores decisiones financieras.