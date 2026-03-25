Deudores en Arequipa ya pueden acceder a préstamos: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Tradicionalmente, figurar en Infocorp como deudor implicaba una exclusión total del sistema financiero. Esto quiere decir que aquellos en esta situación no tenían acceso a préstamos ni a otros productos financieros, como las tarjetas de crédito.

No obstante, en los últimos años, el sistema financiero ha experimentado cambios significativos. Actualmente, las instituciones tradicionales como bancos, financieras y cajas ya no son las únicas que ofrecen préstamos a personas. Esto se debe a la presencia de las Fintech como Prestamype, una entidad que brinda préstamos incluso a aquellos que están en Infocorp.

Lo mejor de todo es que su préstamo estando en Infocorp tiene condiciones accesibles y flexibles como montos altos, tasas competitivas, entre otras. Acompáñanos a explorar todos los beneficios del préstamo de Prestamype a continuación.

Beneficios del préstamo estando en Infocorp de Prestamype

Los principales beneficios del préstamo estando en Infocorp de Prestamype son:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%

desde 1.05% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Quieres conocer más sobre los beneficios del préstamo de Prestamype? Entonces, ingresa AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Con Prestamype accede al capital que necesitas, incluso si estás en Infocorp. Para precalificar al préstamo, solo debes cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía en Arequipa .

. Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Listo para recibir el desembolso que necesitas? Entonces da el siguiente paso y descubre si pre-calificas en menos de 2 minutos AQUÍ.