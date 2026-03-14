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PJ ordena 30 meses de impedimento de salida del país contra 'Negro Marín', investigado por extorsión y homicidio

Fue el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria - Ventanilla quien tomó la decisión contra Miguel Ángel Marín Morón, investigado por delitos de extorsión y homicidio.

PJ dicta 30 meses de impedimento de salida del país contra 'Negro Marín'
PJ dicta 30 meses de impedimento de salida del país contra 'Negro Marín' (Justicia TV)

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 14/03/2026

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El Poder Judicial (PJ) ordenó impedimento de salida del país contra Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín' por el plazo de 30 meses; ello mientras se realiza la investigación en su contra por los delitos de extorsión y homicidio.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la mencionada institución judicial realizó una publicación en donde informaron sobre la medida que se tomó contra alias 'Negro Marín'. La decisión fue tomada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria - Ventanilla.

"Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria - Ventanilla dispone 30 meses de impedimento de salida del país contra Miguel Ángel Marín Morón, investigado por los delitos de extorsión y homicidio", escribieron en sus redes sociales, este sábado 14 de marzo.

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