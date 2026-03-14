PNP captura integrantes de banda criminal vinculada a 'Los DESA' en SMP: Incautaron armas, explosivos y más

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a integrantes de la banda criminal denominada "La Coalición", vinculada a "Los DESA" y "La Federación". Los sujetos se dedicarían a extorsionar a transportistas y comerciantes.

Tras intervención en SMP

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la institución policial realizó una publicación en donde brinda breves detalles sobre lo que fue el resultado de la intervención que llevó a la captura de cinco sujetos que operarían en Lima Norte.

"Agentes de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Extranjera de la División de Homicidios de la DIRINCRI desarticularon a la banda criminal "La Coalición", vinculada a "Los DESA" y "La Federación", inmersa en extorsiones contra transportistas y comerciantes en Lima Norte", escribieron este sábado 14 de marzo.

Es así que, el operativo policial fue liderado por efectivos de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Extranjera de la División de Homicidios de la División de Investigación Criminal (DIRINCRI), quienes llegaron hasta el distrito de San Martín de Porres para capturar a dichos sujetos.

Incautaron armas, explosivos y más elementos

Se trata de cinco varones, detenidos en un inmueble, en el cual se hallaron armas de fuego, municiones, explosivos, celulares, tarjetas de préstamos y otras especies vinculadas a sus actividades ilícitas. De acuerdo a la información policial, los sujetos se dedicaban a extorsionar no solo a transportistas, sino también a comerciantes de la zona norte de la capital.

🚨 #SMP | Agentes de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Extranjera de la División de Homicidios de la DIRINCRI desarticularon a la banda criminal "La Coalición", vinculada a "Los DESA" y "La Federación", inmersa en extorsiones contra transportistas y comerciantes en Lima... pic.twitter.com/KNXnP4zXeD — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) March 14, 2026

Cabe mencionar que, hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles específicos sobre la identificación de los detenidos ni su nacionalidad, por lo que se espera que recaben la información correspondiente para realizar las diligencias de ley, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Recientes ataques contra transportistas

Este operativo se realiza a pocos días de que se reportaron diversos ataques en distintos distritos de la capital. En el Agustino, un conductor de Etsibosa perdió la vida tras sufrir graves quemaduras producto de un atentado por parte de la banda 'Los Mexicanos'.

Por otro lado, en cono norte, exactamente en Comas, se han ejecutado diversos ataques armados contra buses de empresas de transporte. Este es el caso del bus de Virgen de la Puerta Evipusa, el cual fue baleado en la zona de Collique.

Un dìa antes, una unidad de la empresa conocida como 'Los Mandarinos' fue atacada también a balazos por sujetos desconocidos a pesar de tener pasajeros a bordo, frente a los condominios Los Girasoles sobre la avenida Micaela Bastidas.

Es así como, la ola de violencia contra transportistas se continúa presentando en diversos distritos de la capital, por lo que efectivos policiales ejecutan operativos. En esta ocasión desarticularon una banda criminal vinculada a 'Los DESA'.