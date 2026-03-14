Macarius y Suheyn Cipriani terminan definitivamente: Streamer anuncia que se alejará de la farándula

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras semanas de especulaciones sobre su relación, Macarius rompió su silencio y confirmó que su vínculo con Suheyn Cipriani ha terminado de manera definitiva. Durante una transmisión en vivo, el streamer pidió respeto por su privacidad y la de la exmodelo, dejando en claro que no habrá vuelta atrás y que se retirará de la farándula para evitar más controversias.

Macarius confirma ruptura con Suheyn Cipriani

Durante el live, Macarius fue directo y sincero con sus seguidores: "Lamento decirles que es verdad, pe, gente. Estamos dos semanas, semana y media separados, y ya eso nada más, gente", señaló, dejando claro que la relación con Suheyn Cipriani no continuará.

El streamer enfatizó que la separación fue mutua y solicitó a su comunidad no enviar comentarios negativos ni insultos hacia su expareja: "Estamos separados, ya no hay más. Solo pedirles respeto para ambos. No quiero ver insultos ni mensajes negativos, menos hacia ella. Es una dama y merece tranquilidad".

Macarius anuncia que se alejará de la farándula

Además de confirmar la ruptura, Macarius aprovechó la transmisión para anunciar que se alejará de los medios y del contenido farandulero que lo había mantenido en el ojo público.

"Ya nunca más voy a salir en Magaly ni me van a ver en la tele, gente. Ya fue todo, gente. Así que ya disfruten sus últimos ampays, gente, sus últimas huevad*, porque ya tu Maquita se va a retirar ya**", aseguró el streamer.

Suheyn Cipriani, por su parte, no se ha pronunciado directamente sobre la ruptura, aunque continuó con su actividad digital habitual y participó en un live con Nicola Porcella y Dayana Japonesa, donde hizo comentarios ligeros sobre su personalidad, generando risas entre los espectadores.

¿Quién es Macarius?

Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius, es un streamer arequipeño de 29 años famoso por sus transmisiones de Dota 2. Inició su carrera de contenido junto a Glogloking y Buti en la Ciudad Blanca, compartiendo videos de reacciones, gaming y humor en plataformas como Facebook, YouTube y Twitch.

Además de su faceta como creador de contenido, Macarius estudió Ingeniería Industrial, pero decidió cambiar de rumbo y apostar por la carrera de Derecho. Su meta era convertirse en notario, y durante el cuarto semestre trabajó en el área legal de una constructora mientras continuaba con sus estudios.

Finalmente, se graduó de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Santa María, aunque actualmente no ejerce la profesión, ya que su prioridad se centra en sus redes sociales y su carrera como streamer.

Así, Macarius confirmó la separación definitiva de Suheyn Cipriani y dejó claro que se alejará de la farándula, marcando un cierre definitivo a una relación muy seguida por la comunidad gamer y digital.