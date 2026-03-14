A punto de sold out: reunión de salseras alcanza el 90% de localidades agotadas

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Son Tentación, Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt, Brunella Torpoco, Marsiel Málaga y otras figuras de la salsa harán historia en unas horas, pues por primera vez se juntarán en el gran fin de fiesta del verano.

Según reportes de la empresa organizadora, el espectáculo ya cuenta con el 90 % de localidades agotadas. El show se llevará a cabo este sábado 14 de marzo en el Círculo Militar de Jesús María. Aún quedan entradas disponibles a través de Teleticket.

Gran expectativa del público

Las salseras afirmaron estar felices por la gran acogida del público, especialmente por la ola de comentarios positivos que ha generado este inusual encuentro musical. Ninguna de ellas sabía que compartiría escenario con las demás; sin embargo, todas han mostrado su entusiasmo por la gran expectativa que ha despertado el evento.

Además, el espectáculo contará con la presencia de artistas y agrupaciones como César Vega, Combinación de La Habana, La Charanga Habanera, Los 4 de Cuba y La Caro Band, entre otros.

Aunque aún no se ha confirmado si las principales cantantes de salsa del país se presentarán juntas en el mismo escenario, la expectativa es grande y todo indica que esta posibilidad podría concretarse. Cada una de las agrupaciones ha prometido interpretar lo mejor de su repertorio.

Una fiesta caribeña

Más que un concierto, el evento se perfila como una auténtica fiesta caribeña. Los asistentes podrán disfrutar de una puesta en escena de primer nivel, sonido de alta fidelidad y un ambiente especialmente diseñado para el baile y la celebración de la herencia musical compartida entre Cuba y Perú.

Los interesados pueden adquirir sus entradas directamente en el portal oficial de Teleticket, para no perderse esta noche llena de sabor y ritmo, aprovechando los beneficios de la preventa antes de que se agoten las localidades.