Stephanie Cayo se pronuncia por primera vez sobre rumores de romance con Alejandro Sanz

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la ola de especulaciones por las fotos y momentos cariñosos compartidos con Alejandro Sanz durante su gira sudamericana, la actriz peruana Stephanie Cayo habló por primera vez y aclaró qué relación mantiene con el cantante español.

Stephanie Cayo confirma vínculo especial

En una entrevista con Caracol Radio de Colombia, Stephanie Cayo abordó su situación sentimental y dejó entrever que la conexión con Alejandro Sanz va más allá de la amistad.

"Es algo que quiero cuidar muchísimo (...) por lo bonito que es", comentó con una dulce sonrisa, sin detallar más sobre la naturaleza de su relación.

La actriz explicó que la cercanía surgió durante la gira de Alejandro Sanz, donde ambos fueron captados en actitudes afectuosas, incluyendo un beso en pleno escenario en Guayaquil, Ecuador, que se viralizó rápidamente en redes y medios internacionales.

Desde entonces, la atención mediática sobre la vida sentimental de Stephanie Cayo se intensificó, generando expectativa sobre un pronunciamiento oficial.

Stephanie Cayo prefiere la discreción

Stephanie Cayo recordó que su experiencia en el medio artístico le enseñó a ser reservada con asuntos personales: "Ya he vivido unas cosas a lo largo de mi vida y de esta carrera, y he aprendido con las últimas experiencias que lo mejor es ser más reservado para cuidar lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo".

La actriz también comentó cómo la exposición constante afecta la vida sentimental de los artistas: "Es delicado, pues, ¿no?, exponerse demasiado, porque esas son las partes más vulnerables que uno tiene. Lo bonito es sacar esas partes y convertirlas en otra cosa, en canciones, en escenas, en personajes, en historias".

Stephanie Cayo además compartió detalles sobre su historial amoroso, señalando que ha tenido relaciones largas y estables, la mayoría fuera del mundo del espectáculo, lo que le permitió mantener privacidad.

"Imagínate, yo he tenido dos relaciones de 10 y 8 años en mi vida (...) 18 años en pareja y luego una relación más corta", reveló la actriz peruana.

Hasta el momento, Alejandro Sanz no ha emitido declaraciones sobre los fuertes rumores, pero los gestos de cercanía durante su gira sudamericana han alimentado la especulación sobre su relación con la actriz Stephanie Cayo.

Así, Stephanie Cayo se pronunció sobre los rumores de romance con Alejandro Sanz, dejando claro que existe un vínculo especial entre ambos, pero que la privacidad y el respeto por la intimidad son prioridad mientras la relación se desarrolla.