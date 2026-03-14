Hasta 10 horas SIN LUZ el lunes 16 de marzo en Lima y Callao: ¿Qué distritos se verán afectados con el corte?

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa Pluz Energía Perú anunció que ejecutará una nueva jornada de cortes de luz en Lima y Callao el lunes 16 de marzo. Conoce qué zonas se verán afectadas con la interrupción temporal del servicio eléctrico.

¿Por qué será el corte de luz?

A través de un comunicado, la empresa de distribución eléctrica anunció que el corte del servicio se realizará el lunes por trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de baja y media tensión y acciones que se ejecutarán con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y evitar averías futuras en el suministro de varios hogares en la capital.

En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas y estar informados sobre cualquier cambio en la programación de la suspensión temporal del servicio, por medio de sus canales oficiales.

"Para mejorar la calidad del servicio eléctrico, realizamos trabajos programados. Por ello, el suministro se suspenderá temporalmente en las calles y horarios indicados. Gracias por su comprensión", se lee en el comunicado de la empresa.

Sin luz en Comas

Áreas afectadas: A.H. Las Primaveras 5.ª zona Mz. A, B, C, D, E, F.

A.H. Las Primaveras 5.ª zona Mz. A, B, C, D, E, F. Hora del corte de luz: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Interrupción del servicio en Carabayllo

Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Zonas afectadas: Urb. Santo Domingo Av. 20G Mz. L, L1, Av. Camino Real Mz. A, C, M1, Av. Santo Domingo Mz. A, calle 13 Mz. I, I1, J, J1, calle 15 Mz. K1, L1, M1, Z, calle 2 Mz. A, calle 29 Mz. 1, K1, L, L1, Urb. El Edén calle 4 Mz. C, calle Huántar Mz. C, Av. A, Mz. L1.

Sin servicio en San Miguel

Áreas afectadas: Calle Juan Valer Sandoval cdra. 5, calle Los Bambúes cdra. 1.

Calle Juan Valer Sandoval cdra. 5, calle Los Bambúes cdra. 1. Hora del corte de luz: Desde las 11:00 a.m. hasta las 3:30 p.m.

En El Agustino

Zonas afectadas: Coop. Viv. Huancayo Mzs. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, L2, Asoc. Viv. Daniel Alcides Carrión Mzs. A, B, C, D, calle Águila Real Cdra. 1, calle Las Alondras cdra. 1, calle Las Garzas cdra. 1, calle Las Grullas cdra. 1, calle Los Gorriones cdra. 2, calle Los Halcones cdra. 1, calle Los Paujiles cdras. 1, 2 calle Los Zorzales cdra. 2, calle Paugilis cdra. 1, calle Quetzal cdra. 1.

Coop. Viv. Huancayo Mzs. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, L2, Asoc. Viv. Daniel Alcides Carrión Mzs. A, B, C, D, calle Águila Real Cdra. 1, calle Las Alondras cdra. 1, calle Las Garzas cdra. 1, calle Las Grullas cdra. 1, calle Los Gorriones cdra. 2, calle Los Halcones cdra. 1, calle Los Paujiles cdras. 1, 2 calle Los Zorzales cdra. 2, calle Paugilis cdra. 1, calle Quetzal cdra. 1. Horario del corte de luz: Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Corte de luz en Carabayllo

Hora de la suspensión: Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

hasta las 4:30 p.m. Áreas afectadas: Urb. Santa María 5ta etapa Mz. D1, D2, D4, D5, D6.

Es así como, a través de su página oficial, Pluz Enegía Perú anunció a los vecinos de Lima y Callao que tomen sus precauciones ante el corte de luz programado para el lunes 16 de marzo por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.