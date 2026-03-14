Inician instalación de puente modular en Cátac tras colapso de estructura: Tránsito será restabecido

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderado por Aldo Prieto, supervisó los trabajos realizados en la carretera que conecta Pativilca con Huaraz, en Áncash, para instalar las estructuras del puente Bailey; ello tras el colapso de dicha estructura producto de las intensas lluvias en la zona.

Maquinaria pesada moviliza estructura

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado brindó detalles sobre lo que fueron los trabajos de personal encargado de ejecutar esta instalación, la cual se realizó en horas de la mañana del último viernes 13 de marzo.

"El MTC se encuentra presente en el puente Collota , en el distrito de Cátac - provincia de Recuay, donde se dispuso la instalación de las estructuras metálicas del puente Bailey, que permitirá restablecer el tránsito en este importante corredor vial tras el colapso de la infraestructura ocasionado por las intensas lluvias", escribieron en sus redes sociales, ese viernes.

Es así que, se inició la instalación de las estructuras del puente Bailey en la mencionada vía ubicada en el distrito de Cátac, provincia de Recuay; ello tras el colapso del puente Sahuay, reportado el miércoles 12 de marzo. Esto se habría generado debido a las intensas lluvias en la zona, según el COER de Áncash.

Buscan habilitar tránsito vehicular

De tal modo, el MTC anunció avances en la habilitación de una vía alterna que permitirá restablecer la transitabilidad, que se vio afectada los últimos días. Al respecto, se conoció que el puente Bailey de doble vía será apto para transporte público y pesado. "Con capacidad para soportar hasta 48 toneladas", precisaron.

Cabe mencionar que, en la zona, el viceministro de Transportes del MTC, Juan Haro, mantuvo una reunión "de coordinación" con representantes de Provías, Indeci, Policía Nacional del Perú (PNP), autoridades locales de Cátac y del Gobierno Regional de Áncash.

Dicho encuentro tiene la finalidad de "articular" acciones y "garantizar" una respuesta rápida para restablecer el tránsito en la zona. Por ello, se contó con el apoyo de maquinaria pesada para realizar los trabajos correspondientes.

🇵🇪 #GobiernoEnÁncash | El #MTC se encuentra presente en el puente #Collota, en el distrito de Cátac - provincia de Recuay, donde se dispuso la instalación de las estructuras metálicas del puente Bailey, que permitirá restablecer el tránsito en este importante corredor vial tras... pic.twitter.com/Et1nmhE0eZ — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) March 13, 2026

En paralelo, se realizan trabajos de rehabilitación de una vía antigua que será habilitada como ruta alterna temporal mientras concluyen las labores de instalación del puente Bailey. Se proyecta que esto último esté listo en 24 horas.

Es así como, se ha iniciado la instalación del puente Bailey en el distrito de Cátac, en Áncash, para habilitar el tránsito vehicular en la vía que conecta la importantes sectores.