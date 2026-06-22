Divemotor presenta el New Accelo con "El 7 de la suerte", una campaña que conecta con el camionero peruano

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En el transporte, muchos dicen que la suerte influye en la ruta. Pero para Divemotor, la verdadera diferencia está en elegir el camión correcto. Bajo esta premisa, presenta el New Accelo 1116 de Mercedes-Benz junto a su nueva campaña "El 7 de la suerte", una propuesta que conecta con las creencias del transportista peruano para demostrar que la rentabilidad no es cuestión de azar.

A través del personaje "Maestro de las Rutas", la campaña aborda de forma cercana y entretenida los principales mitos del sector: que un camión compacto no carga lo suficiente, que no tiene fuerza o que no responde en altura. La respuesta es clara: el New Accelo evoluciona.

El 7 que cambia el negocio

El New Accelo 1116 llega con una propuesta concreta para el transportista: más de 7 toneladas de carga real, un torque de 610 Nm que le permite responder en pendientes y rutas exigentes, e intervalos de mantenimiento de hasta 15,000 km, optimizando la operación y reduciendo costos.

Su versatilidad le permite trabajar tanto en ciudad como en campo, convirtiéndose en una herramienta clave para quienes buscan más productividad en cada viaje.

La verdadera suerte está en la decisión

"El 7 de la suerte" se desplegará a nivel nacional a través de plataformas digitales, contenido audiovisual y activaciones en sucursales, llevando un mensaje claro: la suerte ayuda, pero la rentabilidad la define el camión que eliges.

Con esta campaña, Divemotor no solo presenta un nuevo modelo, sino una nueva forma de entender el transporte: más informada, más eficiente y pensada para generar ganancias reales.

Conoce al New Accelo aquí: https://www.divemotor.com/camiones

Sobre Divemotor

Divemotor es representante en el Perú de Mercedes-Benz y Freightliner, con una red de atención propia a nivel nacional que respalda la operación de sus clientes.