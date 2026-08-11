Pamela López es captada en besos y arrumacos con nuevo galán: ¿De quién se trata y a qué se dedica?

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vuelve a despertar la atención de sus seguidores luego de ser captada en una situación romántica con un nuevo galán. La trujillana fue registrada mientras compartía besos y arrumacos dentro de un automóvil, imágenes que confirmarían que nuevamente estaría abriéndose al amor después de haber terminado relación sentimental con Paul Michael tras salir de 'La Granja VIP'.

Antes de que las imágenes fueran emitidas por 'Amor y Fuego', Pamela López ya había adelantado detalles sobre el vínculo que mantiene con este misterioso hombre. Durante una conversación con el podcast 'Nadie sabe', la influencer reconoció que está conociendo a alguien y dejó claro que, por ahora, prefiere disfrutar de esta nueva etapa sin apresurarse.

Asimismo, la expareja de Paul Michael aclaró que continúa soltera y que no existe una relación formal. Sin embargo, sus declaraciones evidencian que existe interés entre ambos y que los encuentros se han vuelto frecuentes. De hecho, cuando fue consultada sobre cuándo se habrían registrado las imágenes, no logró precisar la fecha exacta y señaló que serían recientes.

"Nos estamos conociendo, me parece un chico lindo, guapo, interesante y todo bien (...) No hay nada que esconder, nadie hace daño a nadie, estoy soltera, estoy disfrutando, estoy conociendo y nada más", explicó.

¿Quién es el nuevo amor de Pamela López?

Horas después, 'Amor y Fuego' reveló que el hombre que acompaña a Pamela López es Franco Portales Aliaga. Las cámaras del programa captaron a ambos dentro de un automóvil, mientras compartían besos y muestras de cariño. El romántico momento terminó cuando se percataron de que estaban siendo grabados, poniendo fin a la discreta escena que protagonizaban.

Franco Portales Aliaga tiene 38 años y se desempeña como productor musical y empresario. Además, radica en Miami y estaría vinculado laboralmente con la orquesta Los Conquistadores de la Salsa. Según las imágenes difundidas, él fue quien recogió a Pamela luego de que ella compartiera un almuerzo con Varo Vargas.

Recordemos que Pamela López se encuentra soltera desde hace aproximadamente un mes, cuando terminó su romance con Paul Michael tras pasar una larga temporada viviendo junto en un reality de Panamericana Televisión.

De esta manera, Pamela López ha preferido tomar con calma esta nueva etapa y evitar colocarle una etiqueta a su vínculo. No obstante, las imágenes muestran una cercanía que va más allá de un simple encuentro casual. Mientras continúa disfrutando de su soltería, la trujillana parece estar dispuesta a darle una nueva oportunidad al romance.