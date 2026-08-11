Magaly destruye a La Bella Luz por regresar a los escenarios tras denuncia de Naldy: "Hipócritas"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de La Bella Luz a los escenarios quedó marcado por la polémica luego de la grave denuncia de Naldy Saldaña contra un exintegrante de la agrupación. En medio de este contexto, Magaly Medina cuestionó duramente la actitud mostrada por algunas integrantes durante una reciente presentación y consideró que su comportamiento resultó contradictorio.

Magaly analiza el regreso de La Bella Luz

La periodista presentó imágenes del concierto realizado en Tarapoto y puso especial atención en la conducta de dos de las cantantes. Según explicó, ambas habrían realizado gestos y movimientos que, desde su perspectiva, terminaron ridiculizando la situación que atraviesa Naldy. Por ello, cuestionó que un caso tan delicado fuera tomado como motivo de burla.

Además, Magaly recordó que apenas un día antes las integrantes de La Bella Luz habían expresado públicamente su solidaridad con Naldy. Para la conductora, este respaldo perdió credibilidad al observar lo ocurrido durante el concierto, pues consideró que existía una evidente contradicción entre el mensaje que habían mostrado previamente y su comportamiento sobre el escenario.

"Hay un momento que estas dos chicas comenzaron como a ridiculizar a la intérprete, como tratando de burlarse y caricaricaturizar aquellos videos indignantes y asquerosos que todos hemos visto y que no deberían ser motivo de burla porque cualquiera de ellas pudo estar ser expuestas", expresó.

La crítica de la conductora también estuvo dirigida a la manera en que las integrantes afrontaron públicamente la situación. Magaly cuestionó que durante la conferencia de prensa algunas hayan mostrado preocupación y sensibilidad por lo sucedido, mientras que posteriormente, según su interpretación, adoptaron una actitud mucho más relajada frente a un tema que había generado indignación.

En ese sentido, la periodista calificó como hipócrita la conducta que atribuyó a las integrantes y sostuvo que ninguna de ellas debería sentirse ajena a una situación de esta naturaleza, más aún porque son mujeres.

"Son unas hipócritas y mosquitas muertas que en la conferencia de prensa todas lloriqueaban; sin embargo cuando tienen la oportunidad de salir ante el público, lo primero que hacen es burlarse de la compañera caída", sentenció.

No cabe duda que, el regreso de La Bella Luz a los escenarios no pasó desapercibido y terminó sumando nuevas críticas a una situación que ya había generado preocupación. Mientras la agrupación busca continuar con sus presentaciones, la reacción de Magaly volvió a colocar bajo la lupa la forma en que sus integrantes han manejado públicamente el caso de Naldy.