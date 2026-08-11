Silvia Cornejo confirma que tiene 6 meses de EMBARAZO y termina con Jean Paul Gabuteau: "Ya no más"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Silvia Cornejo confirmó el fin de su relación con Jean Paul Gabuteau luego de que el empresario fuera nuevamente captado en una situación comprometedora con otra mujer. La conductora también decidió despejar las especulaciones sobre su embarazo y reveló que actualmente tiene seis meses de gestación de su segundo hijo con el empresario.

Silvia no perdona la nueva infidelidad de Gabuteau

La decisión de separación de Cornejo se produjo después de la difusión de imágenes en las que Gabuteau aparece besando y despidiéndose cariñosamente de Analía Jiménez, su expareja. Las escenas fueron difundidas en un programa de espectáculos del mediodía y generaron una nueva polémica alrededor de la relación, especialmente porque la conductora y el músico todavía mantenían un vínculo sentimental.

Ante esta situación, Silvia Cornejo aseguró que esta vez decidió poner punto final a su historia con Jean Paul. Aunque ambos esperan a su segundo hijo, la presentadora dejó claro que el embarazo no representa un impedimento para tomar distancia y cerrar una etapa que, según sus declaraciones, ya le había generado varias decepciones.

"Sí, estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau; pero esto no es un limitante para continuar con él. Hoy termina mi relación con él, ya no más. Ya perdoné, creí en él. Tiene que hacerse cargo de sus actos", declaró para 'A&F'.

Además, Cornejo confirmó que tiene seis meses de embarazo, terminando así con los rumores que durante las últimas semanas habían circulado sobre su estado. La noticia tomó mayor relevancia debido a que las imágenes de Gabuteau con Analía se hicieron públicas cuando la gestación de la conductora todavía no había sido anunciada oficialmente.

Silvia no quiere saber nada de Jean Paul

La situación resultó especialmente dolorosa para Silvia, quien incluso había compartido con Jean Paul apenas un día antes de que se conocieran las imágenes. Ambos habían asistido a una reunión familiar y estuvieron acompañados por amigos, por lo que el descubrimiento terminó siendo inesperado para la conductora y profundizó su decisión de alejarse.

Finalmente, la ex reina de belleza dejó en claro que no contempla regresar sentimentalmente con Jean Paul Gabuteau. La conductora señaló que ya había perdonado situaciones anteriores y que decidió confiar nuevamente en él, pero considera que esta nueva polémica marca un límite definitivo.

De esta manera, Silvia Cornejo decidió cerrar definitivamente su relación con Jean Paul Gabuteau luego de las nuevas imágenes que lo muestran besando a otra mujer. La conductora, además, confirmó que tiene seis meses de embarazo y afrontará esta etapa de manera independiente, dejando claro que la gestación no cambiará su decisión de poner fin al vínculo sentimental.