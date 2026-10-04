Keiko Fujimori se reunió con sus vicepresidentes y el canciller para desarrollar agenda de trabajo, tras emitir su voto

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este domingo 4 de octubre, la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con sus vicepresidentes Luis Galarreta y Miguel Torres y el canciller Carlos Espá, luego de emitir su voto en la institución educativa Libertador San Martín, en San Borja.

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, el encuentro que se desarrolló al promediar al mediodía fue para conformar una agenda de trabajo para atender las principales necesidades del país, teniendo en cuenta que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el texto sustitutorio de facultades legislativas sobre dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

Asegura que trabajará con las autoridades que sean elegidas

Cabe precisar que, la jornada dominical de la mandataria también incluye su participación en el tradicional Cambio de Guardia en Palacio de Gobierno, a cargo de la Compañía Histórica de la Marina: Juan Fanning.

En horas de la mañana, la jefa de Estado acudió a su local de votación en el marco de las elecciones regionales y municipales, donde tras emitir su voto, no solo hizo un llamado a la población a que acudan con responsabilidad a las urnas, también aseguró que trabajará de manera coordinada con las autoridades que resulten ganadoras en la jornada de este domingo 4 de octubre.

"Invoco a los ciudadanos a que el día de hoy, al hacer uso y ejercicio de su voto, lo hagan de manera consciente, buscando a los mejores ciudadanos para ser los futuros alcaldes distritales, provinciales y futuros gobernadores regionales", manifestó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó al colegio Libertador San Martín de San Borja para emitir su voto para las Elecciones Regionales y Municipales. Tras ello, instó a los ciudadanos a emitir un voto consciente y deseó suerte a todos los candidatos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 4, 2026

Ejecutivo solicitará que se aprueben más facultades al considerarlas preliminarmente insuficientes

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, alertó el pasado viernes 2 de octubre, que la aprobación del texto sustitutorio multipartidario del pedido de facultades legislativas presenta limitaciones para atender las materias que contiene el texto: es decir, seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

Con referente a la lucha contra delincuencia, cuestionó que el texto aprobado no considere la participación de las Fuerzas Armadas ni sus mecanismos de inteligencia para reforzar las labores de la Policía Nacional del Perú. En esa misma línea, mencionó que es importante dar un respaldo legal a las fuerzas castrenses para evitar que caigan en enjuiciamientos mientras realizan sus funciones y las nuevas que puedan aprobarse, como, por ejemplo, el ingreso a los penales de los militares.

Sobre el texto con el que contaría el Gobierno para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, el primer ministro cuestionó que el texto sustitutorio no haya destrabado la tramitología en el Estado, lo que dificultaría la atención del Gobierno hacia las personas afectadas por las lluvias, en especial a los microempresarios.

Frente a ambas situaciones, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros mencionó en Canal N que espera llegar a un consenso entre la bancada de Fuerza Popular y los demás grupos en la Cámara de Diputados para extender el texto sustitutorio antes de que llegue al Senado, instancia en la cual -recordó- no podría modificar lo aprobado en la Cámara Baja.

Es importante recordar que, este martes 6 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados debatirá el texto sustitutorio de facultades legislativas. Así fue establecido tras la sesión de su Junta de Portavoces realizada el viernes 2 de octubre, bajo la conducción de su titular, Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno).