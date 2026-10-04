RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Invoca al voto responsable

Keiko Fujimori se reunió con sus vicepresidentes y el canciller para desarrollar agenda de trabajo, tras emitir su voto

Tras emitir su voto en San Borja, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo una reunión en Palacio con Luis Galarreta, Miguel Torres y Carlos Espá, donde definieron una agenda de trabajo para atender las principales necesidades del país.

Keiko Fujimori se reunió con sus ministros tras acudir a votar.
Keiko Fujimori se reunió con sus ministros tras acudir a votar. Presidencia de la República

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Este domingo 4 de octubre, la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con sus vicepresidentes Luis Galarreta y Miguel Torres y el canciller Carlos Espá, luego de emitir su voto en la institución educativa Libertador San Martín, en San Borja.

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, el encuentro que se desarrolló al promediar al mediodía fue para conformar una agenda de trabajo para atender las principales necesidades del país, teniendo en cuenta que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el texto sustitutorio de facultades legislativas sobre dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño

Asegura que trabajará con las autoridades que sean elegidas 

Cabe precisar que, la jornada dominical de la mandataria también incluye su participación en el tradicional Cambio de Guardia en Palacio de Gobierno, a cargo de la Compañía Histórica de la Marina: Juan Fanning.

En horas de la mañana, la jefa de Estado acudió a su local de votación en el marco de las elecciones regionales y municipales, donde tras emitir su voto, no solo hizo un llamado a la población a que acudan con responsabilidad a las urnas, también aseguró que trabajará de manera coordinada con las autoridades que resulten ganadoras en la jornada de este domingo 4 de octubre. 

"Invoco a los ciudadanos a que el día de hoy, al hacer uso y ejercicio de su voto, lo hagan de manera consciente, buscando a los mejores ciudadanos para ser los futuros alcaldes distritales, provinciales y futuros gobernadores regionales", manifestó.

Presidenta Fujimori sobre ERM 2026: "Estas autoridades son fundamentales para que trabajen con el Gobierno"
Lee también

Presidenta Fujimori sobre ERM 2026: "Estas autoridades son fundamentales para que trabajen con el Gobierno"

Ejecutivo solicitará que se aprueben más facultades al considerarlas preliminarmente insuficientes 

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, alertó el pasado viernes 2 de octubre, que la aprobación del texto sustitutorio multipartidario del pedido de facultades legislativas presenta limitaciones para atender las materias que contiene el texto: es decir, seguridad ciudadana y fenómeno El Niño

Con referente a la lucha contra delincuencia, cuestionó que el texto aprobado no considere la participación de las Fuerzas Armadas ni sus mecanismos de inteligencia para reforzar las labores de la Policía Nacional del Perú. En esa misma línea, mencionó que es importante dar un respaldo legal a las fuerzas castrenses para evitar que caigan en enjuiciamientos mientras realizan sus funciones y las nuevas que puedan aprobarse, como, por ejemplo, el ingreso a los penales de los militares. 

Fuerza Popular considera insuficientes facultades legislativas y plantea ampliar medidas contra la criminalidad y El Niño
Lee también

Fuerza Popular considera insuficientes facultades legislativas y plantea ampliar medidas contra la criminalidad y El Niño

Sobre el texto con el que contaría el Gobierno para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, el primer ministro cuestionó que el texto sustitutorio no haya destrabado la tramitología en el Estado, lo que dificultaría la atención del Gobierno hacia las personas afectadas por las lluvias, en especial a los microempresarios.

Frente a ambas situaciones, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros mencionó en Canal N que espera llegar a un consenso entre la bancada de Fuerza Popular y los demás grupos en la Cámara de Diputados para extender el texto sustitutorio antes de que llegue al Senado, instancia en la cual -recordó- no podría modificar lo aprobado en la Cámara Baja. 

Es importante recordar que, este martes 6 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados debatirá el texto sustitutorio de facultades legislativas. Así fue establecido tras la sesión de su Junta de Portavoces realizada el viernes 2 de octubre, bajo la conducción de su titular, Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno). 

Temas relacionados agenda de trabajo facultades legislativas Gobierno Keiko Fujimori Palacio de Gobierno

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA