Caen 'Los Bembos del Puerto': Cometían sicariato, cobro de cupos a pescadores y otros delitos en el Callao

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Sobre la madrugada de este viernes 15 de mayo, agentes de la PNP y la Fiscalía realizaron un mega operativo en conjunto en el Callao para intervenir a la banda criminal denominada 'Los Bembos del Puerto'. De acuerdo a la información policial, estos sujetos se dedicaban a extorsionar a pescadores artesanales en el primer puerto, además de otros graves delitos.

Caen 'Los Bembos del Puerto' tras megaoperativo en el Callao

Desde muy temprano, decenas de efectivos de la Policial Nacional del Perú y el Ministerio Público ingresaron a un total de 16 inmuebles los cuales ya habían sido debidamente identificados. El Grupo Especial contra el Crimen Organizado estuvo acompañado por personal de la Dinoes, Policía Canina y UDEX ya que esta organización también fue señalada de portar explosivos para cometer sus fechorías.

Según la información familiar, este clan familiar que vivía en el asentamiento humano Pueblo Nuevo dentro de la zona que se conoce como Los Barracones, exigían hasta 50 soles de cupos a las diversas embarcaciones para no atentar contra su vida.

Además, habrían acabado con la vida de menores de edad para hacerse con el control de la venta de drogas en el Callao. En total, son 9 detenidos de un total de 13 sujetos que habían sido sindicados como integrantes de esta peligrosa banda.

"Se ha detenido a 9 de los 13 objetivos de esta organización criminal 'Los Bembos del Puerto', dedicados al cobro de cupos a embarcaciones artesanales, sicariato, microcomercialización de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos y al delito contra la tranquilidad pública", indicó el teniente Gral. PNP Manuel Lozada a Exitosa.

Sembraban el terror en el Callao

Exitosa pudo conocer que la PNP logró acceder a videos que estos sujetos publicaban en sus redes sociales junto a fuerte armamento y la modalidad de sus delitos. Gracias a estas pruebas audiovisuales, se pudo dar inicio a este duro golpe contra el crimen organizado en esta parte del primer puerto, más aún en un punto donde la policía no suele ingresar.

"Se están revisando todos los predios que han sido debidamente investigados y que se les tenía como objetivos. Hay personal de SUAT, Dinoes, policía canina y un importante contingente", añadió el general.

Es importante precisar que el cierre de esta nota el operativo continúa por lo que se siguen encontrando más elementos probatorios contra dicho grupo delincuencial.

En resumen, la PNP y la Fiscalía dieron un duro golpe contra la criminalidad en el Callao al capturar a 9 integrantes de la banda 'Los Bembos del Puerto' quienes se dedicaban a extorsionar a pescadores artesanales.