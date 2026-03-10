Capturan a 'Los Chibolos de Magisterial' con explosivo listo para atentar contra vivienda en Trujillo

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional de La Libertad realizó una intervención que logró detener a tres presuntos integrantes de 'Los Chibolos del Magisterial', dos de ellos menores de edad. Se les encontró un explosivo que planeaban utilizar en un atentado en una vivienda del sector Buenos Aires.

Capturados antes de presunto atentado

Una rápida intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) dio con la captura de tres sujetos cuando estaban a apunto de realizar un presunto atentado en el distrito de Víctor Larco en la ciudad de Trujillo..

Cámaras de seguridad registraron la llegada de tres sujetos, uno de ellos abordo de una motocicleta, hacia el sector de Buenos Aires, en lo que sería el marcaje de la zona.

Los tres jóvenes se dispusieron a colocar un artefacto explosivo en una vivienda del sector. Ante ello, agentes del Plan Cuadrante y la Unidad de Emergencia de la región policial dieron cuenta de la presencia de los sujetos en la zona disponiendo su captura en flagrancia.

Los sujetos serían presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Chibolos del Magisterial', dedicados a amedrentar a diversas víctimas en la región liberteña.

Durante el operativo policial se incautó una motocicleta lineal la que tendría origen ilícito, un artefacto explosivo, tres teléfonos móviles y otros implementos presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

En los teléfonos intervenidos se encontraron mensajes extorsivos que incriminarían a los jóvenes intervenidos. Ello, sumado a su captura en flagrancia dan cuenta de la peligrosidad de sus actos en la región.

Dos menores de edad detenidos

En la intervención policial, dos menores de edad fueron detenidos en flagrancia delictiva. Estos fueron identificados con las iniciales F.E.T.C y Q.A.J, los cuales se encuentran bajo disposición policial, junto con Jefferson Mendoza (22).

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial con el fin de determinar las responsabilidades y continuar con las investigaciones correspondientes.

Estado de emergencia continúa en Trujillo y Virú

Desde el pasado 19 de enero, el Ejecutivo prorrogó por 60 días el Estado de Emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, en el departamento de La Libertad, con el fin de hacerle frente a la criminalidad que continúa azotando el país.

De esta forma, esta región contará con esta normativa cuya vigencia sería hasta el 19 de marzo, según el Decreto Supremo Nº 008-2026-PCM, recientemente oficializado.

En medio del estado de emergencia, tres jóvenes fueron capturados en flagrancia delictiva ante un presunto ataque extorsivo en el distrito de Víctor Larco en la ciudad de Trujillo.