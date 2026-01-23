Noche Crema 2026: Universitario anuncia sorpresivo cambio de horario para el duelo ante U. de Chile

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras que Alianza Lima atraviesa por una profunda crisis a raíz de una grave denuncia desde Argentina, Universitario aguarda pacientemente la esperada Noche Crema programada para este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental. Los cremas disputarán su tercer amistoso luego de caer ante Sport Boys y vencer claramente a Melgar.

Noche Crema 2026 sufre sorpresivo cambio de horario

Como todos los años, el ahora equipo dirigido por Javier Rabanal se presentará oficialmente en este evento ante los más de 50 mil hinchas que abarrotarán el coloso de Ate. En un inicio, el partido había sido programado a iniciarse a las 8:00 p.m. teniendo a la Universidad de Chile como rival.

Sin embargo, en las últimas horas Universitario compartió el cronograma oficial de lo que será este evento para todos sus aficionados. En la gráfica se anuncia el sorpresivo cambio de horario para el partido que ahora iniciará 45 minutos después, es decir a las 8:45 p.m.

Antes del pitazo inicial se dará la presentación de los equipos de todas las disciplinas del club, así como de los jugadores del primer equipo. Seguidamente, habrá un show con drones como ya se dio en los años anteriores para finalmente darle pase al show principal que estará a cargo de Los Caligaris.

Cronograma de la Noche Crema de Universitario.

Miguel Silveira explicó su fichaje por Universitario

En medio de la expectativa por la esperada Noche Crema 2026, Miguel Silveira, el inesperado último refuerzo crema habló con los medios sobre su sorpresiva llegada al elenco merengue. En primer lugar, el nacido en Brasil contó detalles de lo que fue su paso por el exótico fútbol de Japón donde quedó sorprendido por su disciplina.

A su vez, el talentoso atacante destacó la importante y grande de la U al señalar que es uno de los retos más grande que ha tenido en su corta, pero destacada carrera que tuvo su punto más alto en Fluminense.

"La manera de los japoneses de hacer en el fútbol, sus decisiones, apenas de eso estaba bien, entrenando siempre. Sí, muy bueno, una oportunidad muy grande, muy buena para mí y creo que no hay sitio mejor para mí en este momento", indicó.

En resumen, Universitario modificó sorpresivamente el horario del partido por la Noche Crema 2026 donde enfrentará a Universidad de Chile. El cotejo arrancará a las 8:45 p.m. luego de la presentación de los jugadores, un show de drones y un espectáculo musical por todo lo alto.