Pasajera intentó viajar gratis y amenazó a taxista con denunciarlo por acoso: "Ustedes siempre pierden"

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un taxista expuso públicamente a una pasajera que se negaba a pagar el servicio que había solicitado, amenazándolo con denunciarlo si no la llevaba gratis a su destino. El video generó una ola de críticas en redes sociales por la mala actitud de la joven y el abuso que cometió contra el conductor.

Pasajera amenaza a taxista para no pagarle

El video, que se viralizó en redes sociales, inicia cuando la joven le indica al conductor que no le pagará el servicio y que cargue la tarifa a un siguiente viaje. Sin embargo, el chofer se niega, alegando que esa opción ya no existe y que debe pagar el monto que indicaba la aplicación.

El hombre explicó que necesitaba el dinero para cargar combustible a su vehículo, pero la joven tomó una mala actitud, indicando que no le pagaría el servicio, hiciera lo que hiciera. En ese momento, el taxista le dijo que mejor terminaría el viaje, pero ella le hizo una cruel amenaza.

"Me vas a llevar a mi destino, porque por eso solicité el servicio. Si no me llevas, entonces voy a llamar a la policía y les voy a decir que me estás acosando ", dijo la joven, dejando sorprendido al conductor. "Me vas a llevar y no te voy a pagar", agregó en tono burlón.

Además, la pasajera indicó que las mujeres siempre ganan en ese tipo de denuncias. "Te voy a decir una cosa: ustedes siempre pierden porque siempre le van a creer a la mujer ", amenazó. No obstante, el taxista no se dejó intimidar y la instó a llamar a la policía.

Finalmente, el taxista le pidió a la joven que abandonara su vehículo, pero al ver que ella no le hizo caso y, por el contrario, empezó a llamar a alguien por celular, optó por abandonar su propio auto. "Quédate en el vehículo, yo no voy a hacer nada, ahí está la cámara", dijo el taxista.

Internautas destruyen a la pasajera

Las redes sociales explotaron tras la publicación del video. Cientos de internautas expresaron su enojo con la pasajera por intentar aprovechar su género para amenazar al taxista, solo porque no quiso llevarla gratis a su destino.

"Hazlo viral, ella debe ir detenida", "No le tapes la cara, comparte los datos del viaje", "El chofer debería poner una demanda en contra de ella, porque eso se llama extorsión", "Debiste conducir directamente hacia la policía", "Merece una demanda por difamación y falsedad", "Qué impotencia debió sentir el taxista, lo bueno es que ya se graban los viajes", "Por personas como ellas, no les creen a quienes de verdad sufren acoso", comentaron.

Es así que, el hecho generó indignación en redes sociales y abrió el debate sobre el abuso de falsas acusaciones. Mientras el taxista decidió grabar todo para protegerse, cientos de usuarios pidieron sanciones para la pasajera y mayor respaldo a los conductores ante este tipo de situaciones.