"¡Quispe tenías que ser!": Candidata de Podemos Perú agredió a policías y queda fuera de elecciones

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un nuevo episodio de tensión y controversia se sumó a la campaña electoral cuando la postulante Edith Herrera García, quien aspiraba a un curul en el Parlamento Andino por el partido Podemos Perú, fue detenida por la Policía Nacional del Perú en la ciudad del Cusco, tras protagonizar un altercado con agentes a los que habría agredido verbal y físicamente.

Altercado que terminó en detención

Los hechos ocurrieron cuando Herrera García acudió a la Comisaría de Santiago de Cusco acompañada de su hija, aparentemente para presentar una denuncia. Según el parte policial, la candidata se negó a ser atendida por los suboficiales presentes y exigió hablar únicamente con el comisario de turno, lo que desató un intercambio verbal que escaló en agresión.

En un video que circula en redes se observa cómo la aspirante lanzó comentarios despectivos y de tono racista contra uno de los policías, incluso diciendo frases que hicieron alusión al apellido del efectivo. También habría intentado arrebatar el teléfono celular de un agente que estaba registrando lo ocurrido.

Como resultado de la resistencia a la autoridad y la violencia en su contra, los efectivos procedieron a reducirla y conducirla a la dependencia policial, donde permaneció detenida por algunas horas. La intervención fue calificada por las autoridades como un presunto delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia.

Reacción política y retirada de candidatura

Tras la difusión de los hechos y de los audios y videos de la intervención, Podemos Perú emitió un comunicado en el que rechazó y condenó las expresiones "racistas y clasistas" de Herrera García contra los agentes. El partido decidió de inmediato retirar su postulación al Parlamento Andino para evitar que el incidente afecte más la imagen de la organización política.

La dirigencia partidaria también solicitó que las investigaciones sigan su curso y que se apliquen las sanciones correspondientes según lo establecido en el Código Penal por agresión a la autoridad. La decisión fue respaldada por figuras públicas que señalaron que no se pueden tolerar actitudes discriminatorias de personas que aspiren a representar democráticamente a la ciudadanía..

Investigación continúa

Aunque fue puesta en libertad tras la intervención preliminar, en su contra sigue un proceso de investigación por parte de la Fiscalía, que determinará si existen responsabilidades penales adicionales por los hechos registrados en la comisaría cusqueña.

Mientras tanto, la pugna entre el ejercicio de los derechos políticos y la obligación de respetar el orden público queda en el centro del debate nacional, con este episodio como ejemplo de cómo conductas personales pueden afectar candidaturas y generar consecuencias legales.