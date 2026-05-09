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Presidente de FIPES sobre la educación superior: "Atraviesa uno de los momentos de transformación profunda"

Fernando Barrios Ipenza, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), señaló que el avance de la tecnología y la irrupción de la IA han modificado drásticamente la educación superior en el Perú.

Educación superior en el Perú atraviesa por una transformación profunda.
Educación superior en el Perú atraviesa por una transformación profunda. (Andina)

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/05/2026

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Para nadie es un secreto que el avance de la tecnología influye profundamente en nuestra vida cotidiana. A su vez, ha modificado la forma en como se brinda la educación superior no solo en el Perú, sino en todo el mundo.

Este tema fue señalado por el presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), Fernando Barrios, en el el foro "Desafíos y tendencias de la educación superior universitaria en el Perú", organizado por la entidad.

Momento de transformación profunda

En este evento, el también fundador de la Universidad Continental aseguró que la educación superior en el país se encuentra atravesando por un momento de profunda transformación debido a los avances de la tecnología, la importante presencia de la inteligencia artificial y los cambios en el mercado laboral que estos han producido.

"La educación superior atraviesa uno de los momentos de transformación más profunda y desafiante de las últimas décadas. Vivimos una época de cambios acelerados que nos exige no solo responder, sino también adecuarnos y mejor anticiparnos a ellos", señaló.

Este foro también contó con la presencia de la rectora de la UPC, Milagros Morgan, quien también se refirió a la misión de las universidades con sus alumnos y la sociedad. Según indicó, las casas de estudios deben formar profesionales pensando en fortalecer las instituciones y en el crecimiento del país.

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Se realizó foro sobre la educación superior en el Perú.
Se realizó foro sobre la educación superior en el Perú.

"La misión de las universidades sigue siendo formar profesionales y ciudadanos que entiendan que el conocimiento adquiere verdadero valor cuando contribuye al desarrollo del país, al fortalecimiento de nuestras instituciones y al bienestar de la sociedad", añadió.

Es importante precisar que la clausura del foro estuvo a cargo del doctor Vicente Espinoza, superintendente de la Sunedu, entidad encargada de regular las universidades del pais.

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Universidades sin licencia de Sunedu podrán funcionar hasta fines del 2026

Como se recuerda, a finales del 2025 la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó la Resolución del Consejo Directivo N.° 0035-2025-SUNEDU-CD la cual permite extender las actividades de las universidades y escuelas de posgrado con licencia denegada hasta diciembre del 2026.

El documento deja en claro que esta decisión se debe a que una importante cantidad de alumnos de estas casas de estudio se encuentra en proceso de cierre de sus estudios por lo que requieren uno o dos ciclos adicionales.

En resumen, Fernando Barrios Ipenza, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), aseguró que la educación superior en el Perú atraviesa por un momento de transformación por el avance de la tecnología y la presencia de la IA.

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