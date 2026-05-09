EsSalud advierte aumento de casos en cáncer de ovario en mujeres mayores de 35 años

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En el contexto de la prevención, EsSalud advierte a la población el aumento en cáncer de ovario en mujeres mayores de 35 años, siendo una de las enfermedades más silenciosas y peligrosas que afectan la salud femenina.

Así lo advirtió el doctor Omar Yanque Robles, médico ginecólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Seguro Social de Salud del Perú, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Ovario, conmemorado cada 8 de mayo.

Dicho especialista, explicó que uno de los principales problemas del cáncer de ovario es que no suele generar síntomas claros en sus primeras etapas, lo que dificulta un diagnóstico oportuno.

"Lo malo de este cáncer es que, aun en estadios avanzados, podría dar únicamente síntomas muy leves e inespecíficos, como dolores pélvicos ocasionales o hinchazón abdominal, lo que retrasa la búsqueda de ayuda médica", señaló.

Más de 2700 nuevos casos de cáncer de ovario en dos años

De acuerdo con cifras del Sistema de Servicio de Salud Inteligente (ESSI), durante 2024 y 2025 se detectaron 2728 nuevos casos de cáncer de ovario en pacientes atendidas por el seguro social. Esta información, muestra también un incremento progresivo de la enfermedad con la edad.

En ese sentido, entre las mujeres de 30 a 34 años se registraron 113 casos, la cifra aumenta considerablemente entre los 40 y 44 años, rango en el que se reportaron 351 diagnósticos. Ante esta problemática, se ha generado preocupación entre los especialistas, quienes insisten en la importancia de la prevención y los chequeos médicos periódicos que pueden detectar la enfermedad de manera oportuna.

🚺 #EsSaludAdvierte: los casos de cáncer de ovario se incrementan en mujeres mayores de 35 años.



Especialistas recomiendan realizar chequeos preventivos una o dos veces al año, ya que esta enfermedad suele detectarse tardíamente y puede presentar síntomas leves o poco... pic.twitter.com/lluhSuxRiM — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) May 9, 2026

Síntomas a tomar en cuenta

Algunos de los aspectos a tomar en cuenta son: dolor pélvico ocasional, hinchazón abdominal o sensación de llenura podrían esconder esta enfermedad, que muchas veces se detecta en etapas avanzadas debido a que presenta señales leves e inespecíficas.

Pese a que, actualmente no existe una prueba completamente efectiva para detectar tempranamente el cáncer de ovario, EsSalud recomienda no descuidar las evaluaciones ginecológicas preventivas.

Según explicó el doctor Yanque, la ecografía transvaginal puede incorporarse dentro de los controles médicos anuales para identificar posibles señales de riesgo. Asimismo, indicó que las mujeres con antecedentes familiares o factores de riesgo deberían realizarse chequeos cada seis meses.

Todos estas alarmas difundidas por EsSalud forman parte de una concientización por el aumento de casos de cáncer de ovario en mujeres mayores de 35 años y que la población femenina debería considerar.