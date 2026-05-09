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Solo falta la firma: Universitario cerca de cerrar su nuevo entrenador tras la salida de Javier Rabanal

De acuerdo a las últimas informaciones, la directiva de Universitario y el entrenador elegido ya han sostenido tres reuniones por lo que la operación podría cerrarse en cuestión de horas.

Universitario cerca de fichar a su nuevo DT tras salida de Javier Rabanal.
Universitario cerca de fichar a su nuevo DT tras salida de Javier Rabanal. (U)

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/05/2026

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La derrota ante Coquimbo Unido en Chile volvió a generar una especie de crisis al interior del primer equipo debido a que complicaron sus chances en la Copa Libertadores. Además, en el Torneo Apertura quedaron casi afuera de la pelea ya que se encuentran lejos del puntero Alianza Lima a falta de cuatro fechas para el final del campeonato.

Universitario cerca de cerrar a su DT

La caída en Coquimbo generó que la administración temporal apurara la búsqueda de un nuevo entrenador a semanas de la salida de Javier Rabanal. Y es que el interinato de Jorge Araujo no estuvo a la altura de las expectativas de los hinchas y de la dirigencia.

Por ello, en los últimos días se conoció que habían conversaciones avanzadas con más de un director técnico y que en los próximos días se definiría todo. Precisamente, el periodista Enrique Vega de A Presión señaló que Universitario ya tendría elegido a su próximo estratega el cual llegaría desde Argentina.

El hombre de prensa aseguró que el Kily González, exentrenador de Rosario Central de su país, parte como el principal candidato para ponerse el buzo crema ya que es el que más gusta en la administración encabezada por Franco Velazco ya que mantienen constante comunicación.

"Kily González mantiene conversaciones avanzadas con Universitario de Deportes para asumir como nuevo director técnico. Entre los distintos candidatos, el entrenador argentino parte con ventaja, es el perfil que más gusta y sostiene una comunicación constante con la dirigencia", indicó el periodista en su cuenta de X.

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Podría cerrarse en las próximas horas

El integrante de A Presión también señaló que el entrenador argentino y la administración merengue han sostenido tres reuniones lo que lo acerca aún más a Ate. Según añadió, la operación podría cerrarse en las próximas horas.

"Además, me indican que ya suma tres reuniones e, incluso, la operación puede cerrarse en las próximas horas. La idea es que la llegada del nuevo entrenador se haga oficial después del partido contra Sport Boys. Horas y días claves", añadió.

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Es importante precisar que Jorge Araujo tendrá su último partido dirigiendo a la U este domingo 10 de mayo, en el Día de la Madre, ante Sport Boys en el Callao por el Torneo Apertura.

Con ello, Universitario estaría cerca de fichar a Kily González como su nuevo entrenador tras varias semanas de la salida de Javier Rabanal y la reciente derrota ante Coquimbo Unido.

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