Hombre ingresa a iglesia para destruir imágenes religiosas y afirma ser el 'diablo': "Soy el 666"

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre ingresó a una histórica iglesia en la que destruyó varias imágenes religiosas lo que ha generado gran indignación en los feligreses que acuden al recinto católico. Y por si fuera poco aseguró ser el diablo mostrando signos de alteración ante las personas que se encontraban presentes.

Sacrilegio en templo católico de Colombia

Momentos de tensión y miedo se vivieron en las inmediaciones de la iglesia La Ermita, localizada en la ciudad de Cali, en Colombia, luego de que un hombre joven de 27 años irrumpiera en el templo y comenzara a atentar contra diversas esculturas ante la presencia de decenas de devotos.

De acuerdo con testigos del hecho, el sujeto ingresó de forma intempestiva presentando comportamientos alterados y mientras avanzaba con dirección al altar principal vociferaba frases totalmente alarmantes.

"El diablo está acá en Cali, lo tienen de frente, arrepiéntanse (...) Soy el 666", se oye escuchar al atacante en diversos videos que circularon en redes sociales, en los que se observa que alcanzó a dañar a varios elementos religiosos, entre ellos lanzó al suelo figuras de santos y otros elementos sagrados.

Frente a esta caótica situación, las autoridades se vieron obligadas a intervenir lo que generó alarma entre los asistentes al templo, quienes presenciaron los actos vandálicos en medio de una ceremonia religiosa.

En ese sentido, según información brindada por el coronel Wilson Melo, el hombre fue controlado por uniformados y atendido inicialmente en el sitio previamente a ser trasladado por los efectivos policiales bajo custodia.

Hay que mencionar que, de manera preliminar, se indicó que el implicado aparentemente tendría problemas de salud mental, aspecto el cual será evaluado en el marco del proceso correspondiente al cual ya se dio inicio.

La Arquidiócesis de Cali emitió un comunicado

Ante lo suscitado en la histórica iglesia caleña, la Arquidiócesis de dicha ciudad lamentó la profanación dentro del templo a través de un comunicado oficial en el que calificaron lo realizado por el hombre como un "acto iconoclasta que va en contra de la fe de los católicos".

Además, la institución subrayó que a causa de todo ello, se decidió que "La Capilla de La Ermita cerrará sus puertas hasta el sábado 9 de mayo a las 10: 00 a.m".

De manera inesperada un hombre irrumpió en la iglesia La Ermita, en Cali, Colombia generando caos y tensión ante algunos feligreses debido a que expresaba ser el diablo y porque destrozó varias figuras religiosas, por lo que frente a dicha situación fue capturado por la Policía.