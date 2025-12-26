La historia de la selección mexicana de fútbol

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La selección mexicana de fútbol es una de las más históricas y exitosas en el contexto deportivo de América Latina.

Su trayectoria comenzó en 1927, cuando México debutó en el fútbol internacional con un equipo compuesto principalmente por jugadores locales. Sin embargo, la historia de la selección nacional se consolidó con el paso de los años, convirtiéndose en un referente del fútbol mundial.

En sus primeros años, la selección mexicana participó principalmente en torneos regionales. Fue en 1930 cuando México participó en su primera Copa del Mundo, celebrada en Uruguay. Aunque no logró avanzar más allá de la fase de grupos, esa participación marcó el inicio de una larga tradición en los Mundiales, que se consolidó con el paso del tiempo. En 1950, México se clasificó nuevamente a la Copa del Mundo, pero fue en 1966, cuando alcanzó por primera vez la fase de cuartos de final, un hito que dejó claro su potencial en el escenario internacional.

Algunos momentos memorables del equipo

Uno de los momentos más significativos de la historia de la selección mexicana fue la Copa del Mundo de 1970, que se celebró en su propio país. Bajo la dirección de su entrenador, el Chepo de la Torre, el equipo alcanzó los cuartos de final, y mostró un fútbol de gran calidad. Además, este torneo marcó un precedente histórico para el fútbol mexicano, consolidándose como un referente del fútbol en el continente.

En los años posteriores, la selección mexicana continuó su crecimiento y participación en diversos torneos internacionales, ganando la Copa Oro de la Concacaf en varias ediciones. A lo largo de la historia, han surgido figuras emblemáticas, con 4 ejemplos de ellos siendo:

Hugo Sánchez;

Cuauhtémoc Blanco;

Javier Hernández;

y Rafael Márquez.

México también fue sede de la Copa del Mundo de 1986. Tanto en este torneo como en el mundial de los 1970, los mexicanos llegaron a la ronda de cuartos de final.

A pesar de los altos y bajos, la selección mexicana ha sido un pilar en el desarrollo del fútbol en América Latina. Su historia sigue siendo motivo de orgullo para los millones de aficionados que siguen al equipo. La pasión, el talento y la perseverancia de sus jugadores continúan alimentando la esperanza de que un día México logrará conquistar el codiciado trofeo de la Copa del Mundo.