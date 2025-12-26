Sujeto que intentó ahorcar a su perro en Independencia será investigado por Fiscalía

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Apenas un día después de Navidad, un cruel acto de maltrato animal se produjo en Lima Norte. La madrugada del 26 de diciembre, un hombre identificado como Óscar Balarezo fue interceptado mientras ahorcaba a su propio perro en la calle. La Fiscalía ya abrió una investigación en su contra.

Sujeto desata indignación de vecinos al ahorcar a su perro

El sujeto había salido de su vivienda, ató al can a un árbol con una pita en plena calle y jaló con fuerza de ella por más de un minuto, generándole asfixia. Afortundamente, una mujer intervino para evitar que le quite la vida a su mascota.

El hombre cedió ante la presión vecinal y soltó al perro, pues ya varias personas se habían acercado a incriminarlo por su actuar y a amenazar con denunciarlo por maltrato animal. Posteriormente, lo cargó en brazos y alegó que su mascota padecía cáncer.

#paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viral #perritos #animalistas ♬ sonido original - Ozono Televisión @ozonotelevision ¡Detestable! 🤬😡Sujeto ahorc4 a perrito en parque de Lima Un sujeto fue captado ahorc4nd0 a su perrito en un árbol de un parque. El hecho ocurrió la noche de ayer en la zona de El Naranjal, Lima - Perú. Las imágenes han causado profunda indignación y rechazo en redes sociales. Este acto de extrema crueld4d contra un animal indefenso ha generado llamados urgentes a la acción. Si alguien reconoce al responsable, se solicita comunicarlo de inmediato a las autoridades para que sea identificado y sancionado conforme a ley. 👉 El maltrato animal es un delito. 🚨 No puede quedar impune. Exigimos justicia. #maltratoemocional

Fiscalía investiga a sujeto que intentó ahorcar a su perro

Ante el indignante hecho, viralizado en redes sociales, el Ministerio Público anunció que la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Primer Despacho) investigará a Óscar Balarezo por el delito de abandono y actos de crueldad contra animales.

"Según el acta de intervención policial, la mascota, de nombre 'Susu', no falleció y fue trasladada a una veterinaria en Los Olivos, donde le practicaron la eutanasia. Ante ello, en cumplimiento de la ley, el fiscal provincial Ronald Eduardo Caballero Benites dispuso que personal policial de la comisaría de Tahuantinsuyo reciba la declaración del investigado y de posibles testigos", se lee en el pronunciamiento.

La Fiscalía informó que ha solicitado la historia clínica y el informe médico del fallecido can, así como también dispuso la identificación inmediata del médico que practicó la eutanasia.

Además, se ordenó que se revisen los registros de las cámaras de seguridad y videos caseros que hayan grabado el aterrados hecho, entre "otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos", con el fin de determinar la responsabilidad penal del investigado Óscar Balarezo.

