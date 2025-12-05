Mundial 2026: Se realizó el sorteo de la fase de grupos... Argentina con camino libre

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La FIFA realizó el sorteo para la fase de grupos y repechaje del Mundial 2026, con el inédito formato de 48 equipos. El vigente campeón, Argentina, fue colocado en el grupo J y debutará en el torneo frente a Argelia, enfrentando posteriormente a Austria y a Jordania.

Camino libre para la albiceleste

El equipo de Lionel Messi y compañía, fue colocado en una llave que a priori, es accesible acorde a sus últimos resultados. Iniciará la defensa de su título frente al equipo norafricano, que tendrá su quinta participación en el certamen continental. El segundo rival será el elenco austriaco, que vuelve a participar tras 28 años y Jordania.

La inauguración de este magno evento que se realizará en el estadio Azteca, la protagonizarán México, país anfitrión, frente a Sudáfrica, duelo correspondiente por el grupo A, Esta sección la completan Corea del Sur y el ganador de uno de los repechaje europeos, que saldrá de entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

Estados Unidos, otro de los tres organizadores de este torneo, empezará frente a Paraguay, que acabó de forma sólida las eliminatorias sudamericanas y parte como el rival a vencer en el grupo D. En la segunda fecha se medirá ante Australia y el vencedor de la serie entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.

Canadá, el tercer anfitrión, fue colocado en la llave B y se medirá en la primera jornada a Qatar, que disputará su segundo Mundial, el primero logrando clasificarse. Su segundo duelo será con Suiza y cerrará con otro de la repesca europea entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina.

Los grupos de los otros sudamericanos

El pentacampeón Brasil fue sorteado en el grupo C e iniciará la búsqueda de su sexto título mundial midiéndose a Marruecos, semifinalista en la edición pasada. Su segundo obstáculo del equipo de Carlo Ancelotti será Escocia, rival que tuvo en el Mundial de Francia 1998 y acabará esta fase con el debutante Haití.

Otra selección sudamericana, Ecuador, cayó en la llave D con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Uruguay enfrentará en el H a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, Colombia fue a parar en el K con Portugal (de Cristiano Ronaldo), Uzbekistán y un repechaje. Bolivia, podría ingresar al grupo I de Francia, Senegal y Noruega.

