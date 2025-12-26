Alianza Lima oficializa la salida de otro bicampeón: Íntimos le dicen adiós a referente de los últimos años

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continua con el armado de su plantel pesando en lo que será la temporada 2026 donde afrontará la Liga 1 y la Copa Libertadores desde la Fase 1. Ahora, los íntimos anunciaron la salida de otro jugador referente en los últimos años y bicampeón en los años 2021 y 2022.

Alianza Lima anuncia la salida de otro bicampeón

A través de sus redes sociales donde publicaron un emotivo video con sus mejores jugadas, el club blanquiazul oficializó el adiós de Ángelo Campos. El guardameta fue clave para el bicampeonato obtenido hace tres temporadas atrás, pero en los últimos años fue relegado al banco de suplentes ya que sus actuaciones ya no eran las de antes.

"Gracias por cada atajada y cada momento compartido. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Gracias, Ángelo!", indica el mensaje que acompaña dicha publicación.

𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒂𝒕𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂 𝒚 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐. 𝑺𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂. 💙



¡𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒍𝒐! 👏🏾 pic.twitter.com/7RcE0lbUGG — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 26, 2025

El mencionado clip recopila las atajadas más importantes de Ángelo Campos durante su paso por Alianza Lima. Entre ellas resaltan aquella tapada a Marcos Riquelme de Sporting Cristal en la final del 2021 o la recordada barrida ante Melgar en la definición de la Liga 1 2022.

También recuerdan el penal atajado a Hulk en el duelo ante Atlético Mineiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores jugado en Brasil. Otro momento polémico que se incluye en este video es aquel recordado episodio cuando salió con una bandera en la previa de un clásico en el Estadio Monumental el cual le valió una suspensión de varias jornadas.

Las altas y bajas de Alianza Lima

Ángelo Campos se une a una larga lista de salidas del cuadro victoriano tras el final de la temporada 2025. Por ejemplo, Richy Lagos y Hernán Barcos son otros de los bicampeones que le dijeron adiós al cuadro íntimo durante este mercado de pases.

Además, los extranjeros Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique tampoco continuarán en la institución tras decisión de la gerencia deportiva comandada por Franco Navarro. El que corrió con la misma suerte fue Néstor Gorosito quien fue dado de baja luego de perder por penales el play-off de la Liga 1 ante Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva.

En resumen, Alianza Lima anunció la salida de Ángelo Campos tras más de cinco temporadas en el club. El popular 'Mono' se había convertido en uno de los referentes del plantel tras haber sido clave en el bicampeonato obtenido en los años 2021 y 2022.