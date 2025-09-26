Alianza Lima y las millonarias ganancias que dejó su campaña 2025 en torneos internacionales

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La campaña internacional de Alianza Lima en 2025 será recordada no solo por las emociones vividas en cada partido, sino también por las millonarias ganancias que generó para el club.

Alianza Lima y el gran premio económico del 2025

Desde aquel primer choque frente a Nacional de Paraguay en la fase previa de la Copa Libertadores, hasta la dura serie contra la U. de Chile por la Sudamericana, Alianza Lima disputó un total de 18 partidos internacionales en torneos Conmebol.

Todo ese recorrido no solo dejó alegrías deportivas, sino también un jugoso ingreso: más de 6.6 millones de dólares para las arcas íntimas en esta temporada.

Fase 1 de Copa Libertadores: 400 mil dólares.

400 mil dólares. Fase 2 de Copa Libertadores: 500 mil dólares.

500 mil dólares. Fase 3 de Copa Libertadores: 600 mil dólares.

600 mil dólares. Clasificación a fase de grupos (Libertadores): 3 millones de dólares.

3 millones de dólares. Victoria ante Talleres en fase de grupos: 330 mil dólares.

330 mil dólares. Acceso a la Copa Sudamericana: 500 mil dólares.

500 mil dólares. Pase a octavos de final (Sudamericana): 600 mil dólares.

600 mil dólares. Pase a cuartos de final (Sudamericana): 700 mil dólares.

El camino de Alianza Lima en torneos Conmebol

Aunque la eliminación frente a la U. de Chile en los cuartos de final de la Sudamericana dejó un sabor agridulce, la afición victoriana no olvida los momentos de alegría que ofreció el equipo durante la temporada.

Los triunfos ante rivales históricos y la competitividad en cada partido dejaron en claro que Alianza Lima sigue siendo un protagonista en torneos internacionales, y la lista de rivales que enfrentó en esta campaña lo demuestra:

Nacional de Asunción 1-1 Alianza Lima | fase 1 de Copa Libertadores

Alianza Lima 3-1 Nacional de Asunción | fase 1 de Copa Libertadores

Alianza Lima 1-0 Boca Juniors | fase 2 de Copa Libertadores

Boca Juniors 1-0 (4-5 en penales) Alianza Lima | fase 2 de Copa Libertadores

Deportes Iquique 1-2 Alianza Lima | fase 3 de Copa Libertadores

Alianza Lima 1-1 Deportes Iquique | fase 3 de Copa Libertadores

Alianza Lima 0-1 Libertad | fase de grupos Copa Libertadores

Alianza Lima 3-2 Talleres | fase de grupos Copa Libertadores

Alianza Lima 0-2 São Paulo | fase de grupos Copa Libertadores

Talleres 2-0 Alianza Lima | fase de grupos Copa Libertadores

Libertad 2-2 Alianza Lima | fase de grupos Copa Libertadores

Alianza Lima 2-0 Gremio | repechaje de la Copa Sudamericana

Gremio 1-1 Alianza Lima | repechaje de la Copa Sudamericana

Alianza Lima 2-0 Universidad Católica de Ecuador | octavos de final de Copa Sudamericana

Universidad Católica de Ecuador 1-2 Alianza Lima | octavos de final de Copa Sudamericana

Alianza Lima 0-0 U. de Chile | cuartos de final de Copa Sudamericana

U. de Chile 2-1 Alianza Lima | cuartos de final de Copa Sudamericana.

La histórica campaña 2025 de Alianza Lima en torneos internacionales no solo quedará en el recuerdo por haber enfrentado y derrotado a rivales como Boca Juniors y Gremio, sino también por las millonarias ganancias que generó para la institución victoriana.