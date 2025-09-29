SKY Airline ofrece hasta 32% de descuento en pasajes durante el Travel Sale 2025

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En el marco del Día Mundial del Turismo, SKY Airline anunció atractivos descuentos en una nueva edición del Travel Sale 2025, que estará vigente del 29 de septiembre al 2 de octubre. La aerolínea ofrece precios promocionales hasta con 32% de descuento para destinos nacionales e internacionales, con lo cual busca incentivar un mayor dinamismo turístico que lleve a peruanos a vivir nuevas experiencias.

Vuelos nacionales e internacionales en promoción

Entre las rutas internacionales más destacadas se encuentran Lima - Sao Paulo - Lima, con precios que van desde S/1,058 o US$294; Lima - Buenos Aires - Lima, desde S/1,375 o US$382 y Lima - Cancún - Lima, con tarifas desde S/1,487 o US$413. Estas ya incluyen tasas e impuestos y servirán para viajar ida y vuelta entre el 13 de octubre de 2025 y el 31 de marzo del 2026.

Sao Paulo - Brasil

En destinos domésticos resaltan promociones desde S/79 o US$22 para viajar en rutas como Cusco - Puerto Maldonado. Asimismo, destacan tarifas imperdibles para el centro y sur del Perú, como es el caso de Ayacucho - Lima desde S/108 o US$30, Pucallpa - Lima y Cusco - Lima a S/122 o US$34. Es importante destacar que todas las tarifas nacionales incluyen la tasa de embarque y se podrán utilizar en vuelos entre el 20 de octubre de 2025 y el 31 de enero de 2026 en rutas domésticas.

"En esta nueva edición del Travel Sale 2025 los usuarios podrán viajar más, gastando menos. Durante cuatro días ponemos a disposición del público tarifas promocionales en 12 rutas nacionales y 5 internacionales. De esta forma, el viajero puede visitar destinos emblemáticos como Cusco, Arequipa, Ayacucho, Trujillo e Iquitos, o también aprovechar vuelos internacionales como Sao Paulo, Cancún o Miami que en esta temporada del año presentan un descuento importante", señaló Vania Cáceres, subgerente de Ventas de SKY en Perú.

Machu Picchu - Cusco

Beneficios del programa SKYPLUS

Los pasajeros inscritos en el programa de fidelización SKYPLUS tendrán la posibilidad de acumular puntos en cada uno de sus vuelos para luego canjearlos en nuevos pasajes, equipajes adicionales o incluso en beneficios de comercios aliados, entre los que resaltan hoteles y restaurantes. Ya son más de 1.3 millones inscritos que se encuentran disfrutando de los beneficios que les otorga este programa.

Con esta iniciativa, SKY Airline reafirma una vez más su compromiso de ofrecer una experiencia de viaje accesible y de calidad, acercando a más personas al cielo para disfrutar de experiencias inolvidables. Los boletos están a la venta en la página web de la aerolínea www.skyairline.com/peru y en su app móvil SKY Airline.