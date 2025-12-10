Ministerio de Salud reconoce a la UPeU como Universidad Promotora de la Salud

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El Ministerio de Salud (Minsa) otorgó un reconocimiento a la Universidad Peruana Unión (UPeU) como Universidad Promotora de la Salud, por su compromiso sostenido con el fortalecimiento de prácticas y entornos saludables dentro de la comunidad universitaria.

La distinción fue conferida a la UPeU en el marco del Día de la Promoción de la Salud en el Perú, tras completar los indicadores establecidos y superar una evaluación exhaustiva. Asimismo, la universidad obtuvo el puntaje más alto al cumplir todas las líneas de acción consideradas en el proceso de evaluación.

Según informó el Minsa, la UPeU destacó entre las instituciones evaluadas por evidenciar avances integrales en la promoción de estilos de vida saludables y en la consolidación de espacios universitarios que favorecen el bienestar.

"Este logro refleja el esfuerzo y compromiso de toda la comunidad universitaria. Alcanzar el 100% en la evaluación nos motiva a seguir fortaleciendo una cultura de salud integral. Esta distinción no solo respalda el trabajo realizado, sino que también nos impulsa a avanzar con responsabilidad y excelencia, promoviendo entornos que favorezcan el bienestar de todos", enfatizó la Mg. Verónica Chura, directora de Universidad Saludable de la UPeU.

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de Dra. Ana Vásquez Quispe, ejecutiva adjunta II del Despacho Viceministerial de Salud Pública, quien resaltó el esfuerzo institucional para promover entornos saludables y fomentar hábitos que impacten positivamente en la calidad de vida.

Como acto simbólico, el 28 de noviembre se realizó la develación de la placa conmemorativa en el campus Lima de la UPeU, en una ceremonia que contó con la participación de Yuri Alegre Palomino, director ejecutivo de la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de la UPeU, a través de la Dirección de Universidad Saludable, con una gestión universitaria orientada a la salud integral, mediante acciones que fortalecen el bienestar físico, mental y social de sus estudiantes, docentes y personal administrativo, en alineamiento con las prioridades nacionales de promoción de la salud.