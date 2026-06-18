Lo que las búsquedas de los reclutadores muestran antes que los informes laborales

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Los informes sobre el mercado laboral suelen mirar hacia atrás. Las búsquedas de los reclutadores muestran señales antes. Cuando un responsable de contratación busca un perfil concreto, eso suele ocurrir semanas antes de que la vacante se publique.

Por eso el comportamiento de búsqueda se ha convertido en un indicador adelantado de la demanda real. La base profesional de contactos de SignalHire permite observar estas señales en tiempo real y ver qué perfiles ya están buscando los equipos antes de que el mercado público lo note.

Las primeras señales aparecen en la búsqueda

Muchas empresas esperan los datos oficiales. El problema es que esos datos llegan tarde. Cuando un informe confirma la escasez de fisioterapeutas, contadores, o perfiles técnicos especializados, los reclutadores ya suelen haber empezado a buscarlos.

Entre enero y abril de 2025 y el mismo período de 2026, los datos de búsqueda de SignalHire mostraron una tendencia clara. El mercado no se mueve en una sola dirección. Se está reorganizando.

Algunos puestos reciben mucha más atención. Otros pierden visibilidad con rapidez. La diferencia no depende solo de la industria. Depende de cuánto se puede automatizar el trabajo principal.

Estados Unidos muestra la señal más fuerte en salud

En Estados Unidos, las búsquedas de Physical Therapists crecieron 1.473%. Las búsquedas de Physical Therapist Assistants crecieron 5.717%. No es una variación menor. Es una señal temprana de un mercado muy competitivo.

La fisioterapia crece por varias razones. La población envejece. Los procedimientos aplazados durante la pandemia han vuelto. La rehabilitación y el seguimiento a largo plazo ganan importancia.

Pero la explicación principal es práctica. Este trabajo exige presencia física. Un fisioterapeuta observa movimiento, dolor, equilibrio, y progreso en tiempo real. La IA puede ayudar con documentación o análisis. No puede ajustar un ejercicio junto al paciente durante una sesión.

Al mismo tiempo, las búsquedas de Project Managers, Business Analysts, y Account Managers cayeron con fuerza en Estados Unidos. Las herramientas asistidas por IA ya reducen las horas necesarias para completar parte del trabajo en esas funciones. Eso no elimina siempre el puesto, pero reduce el número de contrataciones necesarias.

Reino Unido separa generalistas y especialistas

Los datos del Reino Unido muestran una división importante. Las búsquedas de Software Engineers cayeron 75%. Las búsquedas de Java Developers subieron 3.257%. Las búsquedas de QA and Software Test Engineers crecieron 567%.

Esto no significa que el trabajo técnico desaparezca. Significa que los títulos generalistas pierden utilidad. Los reclutadores ya no buscan simplemente personas que puedan programar. Buscan habilidades concretas, lenguajes específicos, y experiencia difícil de sustituir.

Las búsquedas de Quantitative Finance Specialists también crecieron 2.688%. Este perfil combina matemáticas, mercados financieros, regulación, y juicio bajo incertidumbre. La IA puede acelerar modelos, pero la responsabilidad final sigue siendo humana.

Canadá muestra la comprensión del marketing digital

Canadá tuvo la mayor caída del conjunto de datos. Las búsquedas de Digital Marketing Specialists bajaron 95%, de 894 a 48 en el período comparado.

La señal es clara. Muchas tareas de marketing que antes requerían varios especialistas ahora pueden hacerse con menos horas humanas usando IA. La creación de contenido, las pruebas de anuncios, las variantes de correo, los informes, y ciertos análisis simples se han vuelto más rápidos.

Al mismo tiempo, crecieron las búsquedas de Automotive Technicians, Heavy Truck Drivers, Claims Adjusters, y Claims Representatives. El mercado se mueve hacia funciones con presencia física, dependencia de infraestructura, y juicio regulado.

Australia anticipa la competencia por contadores

En Australia, los perfiles contables dominan los datos. Las búsquedas de Junior and Graduate Accountants crecieron 1.162%. Las búsquedas de Middle and Senior Accountants aumentaron 118%.

Ese movimiento refleja un problema estructural. La demanda sigue alta, mientras que la entrada de nuevos profesionales se reduce. Los reclutadores no se preparan para una escasez futura. Ya están contratando dentro de una escasez actual.

También destaca el aumento de las búsquedas de Talent Acquisition Directors. Esto sugiere que las empresas están reforzando sus capacidades internas de sourcing y dependen menos de agencias externas.

India muestra la señal más clara de automatización

En India, las búsquedas de Administration Specialists cayeron 88%. Administration Manager cayó 75%. Account Manager bajó 80%. Estas funciones representan una parte importante del trabajo administrativo de oficina que creció con la economía de servicios.

Cuando la IA acelera o sustituye parte de esas tareas, la señal aparece primero en mercados donde esas funciones están muy concentradas. India muestra exactamente ese cambio.

Al mismo tiempo, subieron las búsquedas de ESG and Sustainability Professionals, Area Sales Managers, y Application Architects. La dirección es clara: menos administración generalista, más trabajo especializado, estratégico, o regulado.

Qué deben hacer las empresas con estas señales

Las búsquedas de los reclutadores no son una predicción perfecta. Pero muestran la demanda antes que las vacantes públicas. Para las empresas, esa ventaja de tiempo importa.

En mercados competitivos, esperar informes oficiales suele significar llegar tarde. Los equipos deben hacer sourcing antes, definir perfiles con precisión, y contactar candidatos pasivos directamente.

El mercado laboral de 2026 no solo se está reduciendo. Se está reorganizando. Los puestos que crecen dependen de presencia física, juicio humano, conocimiento técnico específico, y responsabilidad difícil de automatizar.