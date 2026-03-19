Más que una pantalla: El mercado de las tablets superará los 300 mil millones de dólares

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El mercado global de tablets ha vuelto a crecer impulsado por la digitalización y el trabajo híbrido. Según datos de Global Growth Insights, el mercado fue valorado en 99.55 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance los 314.2 mil millones para 2035.

Con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12.18%. Este fenómeno marca el regreso de un dispositivo que ya no se ve como un simple accesorio de lujo, sino como una herramienta esencial de rendimiento.

Consumidor actual

Una de las tendencias más fuertes es la migración hacia los dispositivos 2-en-1. Según el estudio, los modelos con teclados desmontables representan casi el 29% de los envíos en el segmento premium.

El consumidor actual ya no compra por categoría, sino por funcionalidad: Busca equipos que permitan trabajar, crear y entretenerse en un mismo lugar.

En este contexto, fabricantes como Acer están apostando por dispositivos con pantallas más grandes y accesorios como stylus y teclado, como la tablet Acer Iconia X12 presentada en IFA 2025, que permite ser más productivo sin inversiones adicionales.

"El usuario actual no quiere elegir entre movilidad y productividad. Busca equipos que se adapten a su ritmo, que le permitan trabajar, crear y entretenerse en un mismo dispositivo. La Iconia X12 con pantalla OLED, teclado y lápiz incluidos responde a esa evolución del mercado, ofreciendo una solución integral desde el primer uso", destaca Becket Barrionuevo, Country Manager de Acer Perú.

¿Quiénes están impulsando este regreso?

El trabajo híbrido es un motor crítico para la popularidad de estos dispositivos, influyendo en el 61% de las decisiones de compra corporativas. Asimismo, la digitalización académica ha llevado a que el 61% de las escuelas en economías desarrolladas integren tablets en sus aulas.

El formato de las tablets también ha evolucionado. Las 12 pulgadas representan un balance estratégico: Lo suficientemente grandes para trabajar con comodidad. La Iconia X12 adopta este estándar con una pantalla AMOLED de 12.6 pulgadas con resolución 2.5K (2560 x 1600).

Además, al funcionar con Android 15 y contar con un procesador MediaTek Helio G99 de ocho núcleos y 8 GB de RAM, ofrece la potencia necesaria para tareas multitarea. La

portabilidad la asegura por un peso de solo 500 gramos y una batería de 8000 mAh que garantiza hasta 16 horas de autonomía.

Este modelo de Acer demuestra que el regreso de las tablets no se trata solo de potencia bruta, sino de la capacidad de adaptarse a múltiples escenarios, ofreciendo una experiencia integrada que simplifica la vida digital del usuario moderno.