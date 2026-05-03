Gisela Valcárcel presume la construcción de su nueva casa frente al mar: "El inicio de un sueño"

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Al mismo estilo que Magaly! Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al anunciar que concluyó la construcción de su nueva casa frente al mar, en la playa Naplo. La mujer de negocios mostró el resultado de los meses de trabajo que se invirtieron en su nueva residencia, así como el paso a paso de cómo se animó a construir algo desde cero, destacando la importancia de un buen asesoramiento y el esfuerzo por lograr sus metas.

Gisela construye su casa frente al mar

La 'Señito' decidió contar la noticia a través de sus redes sociales. Primero, mediante una publicación en la que mostró el terreno vacío que compró frente a la playa y luego cómo deseaba que se viera el proyecto terminado. También mostró el avance de la construcción, para la cual contrató a un equipo especializado de ingenieros, arquitectos y otros profesionales del rubro.

Según la maqueta que mostró Gisela, su actual residencia tiene cuatro pisos y una salida directa al mar. Además, la parte frontal está cubierta completamente con mamparas para tener una mejor iluminación desde el exterior. Destaca también por sus techos altos y su construcción en colores grises, que se mezclan muy bien con el entorno.

Gisela mostró que también estuvo muy involucrada en el proyecto, ya que realizaba visitas constantes para que todo quedara como ella deseaba, y el resultado fue espectacular. Recibir el proyecto terminado la motivó a hacer una reflexión en redes sociales, algo que acostumbra a hacer muy seguido.

"Hace un tiempo vi cómo, para levantar mi sueño, debía primero tirar todo y dejar el terreno vacío, listo para empezar.

Este proyecto me enseñó que: A veces debes dejar atrás lo que ya no da para más. Dale valor a tu intuición y deseos, ¡son importantes! Confía en quienes, al escuchar tu visión y tus sueños, te miran y dicen: '¡Vamos, lo lograremos!'. A veces son como ángeles... yo los tuve en cada paso de esta construcción", destacó.

Recordemos que Gisela no es la única que ha construido su casa en los últimos años; Magaly Medina también anunció que se había mudado recientemente a su nueva residencia en una exclusiva zona de Santiago de Surco.

Con este proyecto, Gisela Valcárcel demuestra que la disciplina y la perseverancia pueden convertir cualquier sueño en realidad. Su nueva casa frente al mar no solo refleja éxito, sino también el valor de empezar de cero, confiar en el proceso y rodearse de profesionales que impulsen cada meta.