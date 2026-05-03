"Sentía asco, no quería que me toque": Pamela López revela su complicada relación con Cueva por infidelidades

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López hizo una reveladora confesión sobre su relación con Christian Cueva durante su estadía en 'La Granja VIP'. La influencer aseguró que las infidelidades del futbolista afectaron tanto su matrimonio que llegó a un punto en el que no quería que él la toque de forma romántica, porque le daba asco saber que estuvo con otras mujeres.

Pamela López sufrió en su relación con Cueva

La 'KittyPam' tuvo una íntima conversación con Gabriela Herrera, quien también participa en el reality, y en medio de la plática salió a flote el tema de Cueva. Según dijo, después de que él le confesó todas sus infidelidades con múltiples mujeres, las cosas nunca volvieron a ser iguales, ya que empezó a sentir asco por todo lo que él representaba.

"Mi promesa era darle una oportunidad si él me contaba, pero empecé a sentir asco. Me quería besar y sentía rechazo. Quería escupirle en la cara, tenía asco, repudio ", indicó.

Asimismo, Pamela aseguró que la confesión de Cueva no mejoró su relación en absoluto, sino que, por el contrario, la resquebrajó a tal punto de que no podían tener contacto físico. "No quería que ni me toque porque me imaginaba todas las cochinadas que hizo y que me confesó", agregó.

Finalmente, López dio gracias a Dios de que actualmente está sana. A pesar de que su esposo, en su momento, tuvo múltiples amantes, lo cual la ponía en riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. "Ay, eran muchas. Por obra y gracia del Espíritu Santo no tengo nada, estoy sana ", sentenció.

Por su lado, Gabriela Herrera se mostró sorprendida por la confesión de Pamela López y cuestionó que Christian Cueva haya conquistado a tantas mujeres. "Asu mare, y con esa cara no... no puedo creerlo", dijo entre risas.

Cueva busca conciliar con Pamela López

Hace unas semanas, se difundió en redes sociales un documento donde Cueva plantea entregarle 18,000 soles mensuales a la madre de sus hijos por concepto de alimentación, educación, vestimenta y recreación. "Propongo el pago de S/ 18,000 mensuales como concepto de pensión de alimentos que comprende alimentación, educación, vestimenta y recreación de nuestros hijos", se lee en el documento.

Asimismo, el abogado del futbolista indicó que la propuesta conciliatoria no solo contempla la pensión mensual, sino también el pago de gastos adicionales como el seguro médico de los tres menores, así como la matrícula y la deuda acumulada de 60,000 soles que Pamela López reveló hace unos días durante su participación en 'La Granja VIP'.

La propuesta también contempla que el futbolista le hará una transferencia de bienes a Pamela López, que comprenden una camioneta valorizada en $50,000 y un terreno valorizado en aproximadamente $100,000, aunque no se especifica el lugar donde está ubicado. El documento también plantea que el régimen de visitas para el futbolista sea libre, a fin de garantizar la conexión con sus hijos.

No cabe duda que, las declaraciones de Pamela López evidencian el profundo impacto emocional que dejaron las infidelidades en su relación con Christian Cueva. Pese a intentar reconstruir el vínculo, el daño fue irreversible. Hoy, la influencer asegura estar tranquila y agradecida por su salud, marcando distancia de ese difícil episodio personal.