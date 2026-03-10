RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Tendencia al alza?

Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este 10 de marzo

Descubre cómo abrió el tipo de cambio en la jornada de este martes 10 de marzo antes de ir al mercado paralelo o casas de cambio. También conoce el precio del dólar Sunat.

Precio del dólar hoy en Perú.
10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/03/2026

¿Vas a cambiar dólares hoy?  Conocer el precio de esa divisa y cómo cotiza el tipo de cambio este martes 10 de marzo te permitirá proteger tu poder adquisitivo e identificar si es el mejor momento para comprar o vender la divisa en el mercado cambiario peruano.

Precio del dólar Sunat el 10 de marzo

Ante la crisis de desabastecimiento del GNV, el Gobierno pidió a la ciudadanía contribuir a superar la contingencia, adoptando medidas responsables para el ahorro de su consumo. Para ello, exhortó a que se reducan los desplazamientos vehiculares.

En medio de esta situación también se reportó un incremento en los precios de los pasajes por el alza del combustible. Debido a ello, los inversionistas y la ciudadanía en general se mantiene a la expectativa sobre si habrá repercusiones sobre el precio del dólar en el mercado cambiario peruano.

Mantenerse informado sobre cuál es el valor actual de esa moneda estadounidense en nuestro país permite cuidar el poder adquisitivo y anticiparse a cambios que puedan afectar nuestra economía y canasta básica. Una entidad que te permite conocer el precio de la divisa día a día es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Es vital entender que el usuario busca este dato para temas contables, facturación o pago de impuestos. Aquí todos los detalles para que tomes tus precauciones:

Tipo de cambio
MARTES, 10 DE MARZO

  

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.482

       

S/ 3.493

    

¿Subió el precio del dólar? Los valores reflejan una variación al alza, en comparación con el día de ayer, lunes 9 de marzo, donde la compra era de S/3.467 y la venta a S/3.479.

Tipo de cambio dólar paralelo

Conocer el precio del dólar Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle' o paralelo, es ideal porque sirve como el principal termómetro del mercado libre en Perú. A diferencia del tipo de cambio oficial, este valor refleja la oferta y demanda inmediata de ciudadanos en tiempo real.

De acuerdo al portal de cuántoestáeldólar.pe, el precio del dólar paralelo este martes 10 de marzo es el siguiente:

  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.470 | Venta S/ 3.500.

Precio del dólar Sunat y paralelo.
Así cerró el tipo de cambio, ayer 9 de marzo

Antes de realizar alguna transacción u operación con los dólares este martes, debes también tener en cuenta cómo cerró esa divisa ayer para evitar pérdidas o afectaciones a tu economía. 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó que el dólar cerró en 3,4905 (con una apertura de 3,4850), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4893, con un máximo de 3,4980 y un mínimo de 3,4800. 

Así cerró el dólar interbancario ayer, 9 de marzo.
Así que antes de cambiar o comprar dólares es ideal conocer primero su precio actual y cotización del tipo de cambio Sunat y paralelo en la jornada de este martes 10 de marzo.

