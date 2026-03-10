El polémico gesto que hizo Juan Reynoso tras la derrota de Melgar 3 a 1 ante Alianza Lima

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima derrotó 3 a 1 a Melgar en el estadio Alejandro Villanueva, por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 y tras ello los hinchas blanquiazules comenzaron a realizar silbidos en contra del entrenador del cuadro arequipeño, Juan Reynoso, quien les respondió con un gesto que desató polémica.

Juan Reynoso y su gesto que causó furor en Matute

La institución de La Victoria consiguió un importante triunfo en su fortín ante el conjunto rojinegro con goles de Paolo Guerrero, Jairo Vélez y Renzo Garcés, lo que le permite ser líder del campeonato local con 16 puntos.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es el rival que ha conseguido su tercera derrota consecutiva y parece no levantar cabeza, ello ocasionó que al término del encuentro se suscite un escenario de total hostilidad, en el que los hinchas de la escuadra íntima lo despidieron con silbidos al técnico Juan Reynoso.

Lejos de quedarse callado, fiel a su estilo directo, el estratega que tuvo un pasado en la 'U', realizó un gesto provocador haciendo el ademán de dos con los dedos de la mano, tocándose el pecho y señalando el campo de juego. Una respuesta que podría desencadenar una sanción contra el DT del plantel 'Dominó'.

Hay que mencionar que, la presencia del apodado 'Cabezón' no es grata para los simpatizantes de Alianza Lima y mucho menos su relación. Si bien el técnico inició su carrera deportiva en el conjunto blanquiazul, en 1993 decidió dejar el club para irse al eterno clásico y rival: Universitario de Deportes. Ello fue un golpe duro para los hinchas íntimos.

¿Qué habrá querido expresar Reynoso con ese gesto?

Recordemos que en su calidad de futbolista, Juan Reynoso logró consagrarse con Alianza Lima obteniendo dos títulos nacionales en 1986 y 1987. Todo haría indicar que podría haberse referido a ello con el polémico gesto que realizó a los presentes en Matute.

Aunque también pudo haberse tratado de los trofeos que consiguió con el cuadro merengue en el estadio Alejandro Villanueva, refiriéndose a la vuelta olímpica de 1993 que tuvo como jugador y a lo logrado en su calidad de entrenador en 2009.

Como vemos, más allá de una respuesta a la tribuna aliancista que queda en el terreno de juego, lo cierto es que Melgar atraviesa un mal momento tras conseguir su tercera derrota consecutiva, panorama que pondría en evaluación la continuidad del entrenador peruano.