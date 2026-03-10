RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
¿Qué hizo?

El polémico gesto que hizo Juan Reynoso tras la derrota de Melgar 3 a 1 ante Alianza Lima

Tras la victoria de Alianza Lima por 3 a 1 ante Melgar, al término del partido el entrenador Juan Reynoso respondió con un polémico gesto a los silbidos de los hinchas blanquiazules desatando el furor en Matute.

El polémico gesto de Juan Reynoso tras la derrota de Melgar 3 a 1 ante Alianza L
El polémico gesto de Juan Reynoso tras la derrota de Melgar 3 a 1 ante Alianza L (Foto: Composición Exitosa)

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Alianza Lima derrotó 3 a 1 a Melgar en el estadio Alejandro Villanueva, por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 y tras ello los hinchas blanquiazules comenzaron a realizar silbidos en contra del entrenador del cuadro arequipeño, Juan Reynoso, quien les respondió con un gesto que desató polémica.

Juan Reynoso y su gesto que causó furor en Matute

La institución de La Victoria consiguió un importante triunfo en su fortín ante el conjunto rojinegro con goles de Paolo Guerrero, Jairo Vélez y Renzo Garcés, lo que le permite ser líder del campeonato local con 16 puntos.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es el rival que ha conseguido su tercera derrota consecutiva y parece no levantar cabeza, ello ocasionó que al término del encuentro se suscite un escenario de total hostilidad, en el que los hinchas de la escuadra íntima lo despidieron con silbidos al técnico Juan Reynoso

Lejos de quedarse callado, fiel a su estilo directo, el estratega que tuvo un pasado en la 'U', realizó un gesto provocador haciendo el ademán de dos con los dedos de la mano, tocándose el pecho y señalando el campo de juego. Una respuesta que podría desencadenar una sanción contra el DT del plantel 'Dominó'.

Hay que mencionar que, la presencia del apodado 'Cabezón' no es grata para los simpatizantes de Alianza Lima y mucho menos su relación. Si bien el técnico inició su carrera deportiva en el conjunto blanquiazul, en 1993 decidió dejar el club para irse al eterno clásico y rival: Universitario de Deportes. Ello fue un golpe duro para los hinchas íntimos.

Alianza Lima busca un triunfo para volver al primer lugar, pero Melgar llega listo para complicarle la noche
Lee también

Alianza Lima busca un triunfo para volver al primer lugar, pero Melgar llega listo para complicarle la noche

¿Qué habrá querido expresar Reynoso con ese gesto?

Recordemos que en su calidad de futbolista, Juan Reynoso logró consagrarse con Alianza Lima obteniendo dos títulos nacionales en 1986 y 1987. Todo haría indicar que podría haberse referido a ello con el polémico gesto que realizó a los presentes en Matute.

Aunque también pudo haberse tratado de los trofeos que consiguió con el cuadro merengue en el estadio Alejandro Villanueva, refiriéndose a la vuelta olímpica de 1993 que tuvo como jugador y a lo logrado en su calidad de entrenador en 2009.

Luto en el fútbol europeo: Futbolista de apenas 15 años falleció tras desplomarse en pleno partido
Lee también

Luto en el fútbol europeo: Futbolista de apenas 15 años falleció tras desplomarse en pleno partido

Como vemos, más allá de una respuesta a la tribuna aliancista que queda en el terreno de juego, lo cierto es que Melgar atraviesa un mal momento tras conseguir su tercera derrota consecutiva, panorama que pondría en evaluación la continuidad del entrenador peruano.

Temas relacionados Alianza Lima futbol Juan Reynoso Melgar polémica Torneo Apertura 2026

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA