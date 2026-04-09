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Kevin Ortega fue elegido por FIFA como uno de los árbitros principales para el Mundial 2026

Dentro de una lista de 52 árbitros, el peruano Kevin Ortega fue elegido por FIFA para decir presente en la máxima fiesta del fútbol como juez principal. Además, Michael Orué también fue considerado en este nómina.

Kevin Ortega fue elegido como uno de los árbitros para el Mundial 2026.
Kevin Ortega fue elegido como uno de los árbitros para el Mundial 2026. (Andina)

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/04/2026

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Quedan pocos meses para que se lleve a cabo el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá y que será el primer de toda la historia en tener 48 selecciones participantes. Por ello, FIFA viene afinando todos los detalles necesarios para que la máxima fiesta del fútbol se desarrolle sin problemas en las tres sedes.

Kevin Ortega estará en el Mundial como árbitro principal

Con todas las selecciones participantes ya confirmadas, uno de los aspectos que faltaba definir era los árbitros elegidos por el ente rector para impartir justicia en los más de 100 partido que tendrá esta Copa del Mundo. Finalmente, luego de varios meses de evaluación, Kevin Ortega fue considerado para esta en la cita mundialista.

De acuerdo al propio portal de FIFA, el referí peruano fue escogido como uno de los 52 jueces principales que estarán en el Mundial 2026 a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá. Con ello, el juez nacional repite el plato ya que en Qatar 2022 también fue considerad como cuarto árbitro.

"Tras más de tres años de un riguroso y exhaustivo proceso de selección, la FIFA ha publicado la lista de los árbitros que dirigirán los partidos (52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de video)", indica el comunicado.

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En esa misma línea, el jefe de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, aseguró que el proceso para seleccionar a los referís fue bastante riguroso y se basó principalmente en la participación de los jueces en sus diferentes competencias internacionales.

"Los árbitros designados son los mejores del mundo. Han sido supervisados durante los últimos tres años y evaluados con frecuencia en partidos nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo", reveló.

Michael Orué también dirá presente en el Mundial

Otro peruano que estará en la máxima fiesta del fútbol será Michael Orué quien fue designado como árbitro asistente para la Copa del Mundo. Además, al igual que en Qatar, este certamen contará con la presencia de 6 referís femeninas reforzando la igualdad dentro del deporte rey.

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En resumen, Kevin Ortega fue elegido por FIFA y Conmebol para ser uno de los 52 árbitros principales en el Mundial 2026. El peruano dirá presente esta Copa del Mundo al igual que Michael Orué quien fue elegido como juez asistente.

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