Senamhi emite aviso por lluvias de extrema intensidad en 605 distritos de 26 regiones

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Senamhi, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, emitió el Aviso N.º 307-2026 ante el registro de lluvias intensas a nivel nacional. Este pronóstico de corto plazo tiene una vigencia de 24 horas desde su emisión el 3 de noviembre.

De acuerdo con el documento, el fenómeno alcanzará un nivel de peligro máximo de categoría extrema y comprenderá un ámbito territorial de 26 departamentos, 120 provincias y 605 distritos. En esa línea, las precipitaciones se distribuirán a lo largo de las regiones naturales de la costa, sierra y selva.

#Pronóstico #Minam #Senamhi En Piura y Tumbes se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad. Mientras que, en la sierra norte, se prevén precipitaciones de moderada a extrema intensidad. https://t.co/wr7wflHsjN #PreparadosAnteLluviasIntensas https://t.co/BDewGjG9hL November 3, 2026

Costa centro y sur registrará lloviznas de hasta 70 mm/día

En la región de la costa, el estudio prevé precipitaciones de moderada a extrema intensidad en Tumbes y en la costa interior de Piura, mientras que en el litoral de Lambayeque y La Libertad se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad.

Por otro lado, en la costa centro y sur se presentarían lloviznas con una cantidad máxima estimada de entre 0.1 y 70 mm/día, acompañadas de ráfagas de viento, niebla y neblina bajo una probabilidad alta.

Como se sabe, las condiciones también variarán según la altitud en las demás zonas geográfica durante el periodo de vigencia del reporte. En la sierra, se proyectan acumulados de entre 5 y 40 mm/día, con lluvias de moderada a extrema intensidad en el sector norte.

Asimismo, se prevé la caída de granizo en localidades situadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra centro y sur, junto con descargas eléctricas.

Cabe mencionar que para la selva norte se estiman lluvias de ligera a moderada intensidad con valores de entre 20 y 60 mm/día, los cuales tendrán mayor probabilidad de ocurrencia durante la tarde, noche y madrugada.

Seis departamentos en niveles extremo

Dentro de la clasificación por niveles de peligro, el nivel extremo abarca a 2 departamentos específicos del norte peruano. Esta categoría incluye a 5 provincias de Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana. Y a 3 provincias de Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

No obstante, el nivel de peligro fuerte alcanza a 4 departamentos, donde se encuentran 4 provincias de Cajamarca: Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio; y 2 provincias de Lambayeque: Ferreñafe y Lambayeque.

En esta misma escala figuran 6 provincias de Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara; y 2 provincias de Tumbes: Contralmirante Villar y Tumbes.