Manchester United firma una épica remontada ante la Roma y revive en la Champions League

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cuando Old Trafford parecía preparado para otra noche de frustración, el Manchester United rescató su orgullo europeo con una remontada electrizante. El conjunto inglés levantó una desventaja de dos goles y derrotó 3-2 a la Roma por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, en un encuentro definido durante un desenlace frenético.

La escuadra italiana golpeó apenas iniciado el compromiso. A los 11 minutos, Matías Soulé recibió un pase dentro del área y colocó el balón en la portería de Senne Lammens. Seis minutos después, una mano de Ayden Heaven terminó en penal para la visita y Donyell Malen convirtió el 0-2.

🇳🇱🔥 EL GOL DE DONYELL MALEN Y LA ROMA LE GANA 2-0 AL UNITED EN OLD TRAFFORD pic.twitter.com/d6bHcem2kP — Tiki Taka (@tikitakafut_) November 3, 2026

El panorama pudo ser aún peor para los locales. Soulé estrelló un potente disparo contra el poste antes del descanso, mientras la afición expresaba su descontento con el rendimiento del equipo y la gestión del club. El United se marchó al vestuario entre abucheos y con su crisis deportiva agravándose.

Bruno Fernandes encendió la reacción

La respuesta comenzó en el segundo tiempo, cuando los 'Diablos Rojos' adelantaron líneas y encerraron progresivamente a su rival. En el minuto 58, Bruno Fernandes descontó desde el punto de penal. Su primer lanzamiento fue detenido, pero el árbitro ordenó repetirlo por invasión y el portugués no desperdició la segunda oportunidad.

LE ROMPIÓ EL ARCO EN EL SEGUNDO PENAL: Vásquez le tapó el primer remate a Bruno Fernandes, pero hubo invasión. En la siguiente ejecución, el portugués venió al colombiano y marcó para Manchester United ante Roma.



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El cuadro local intensificó entonces su presión. Bryan Mbeumo envió un intento al travesaño y Matheus Cunha exigió al guardameta visitante desde media distancia. La Roma, cada vez más replegada, intentó defender una ventaja que terminó desmoronándose en los últimos minutos.

Doblete y expulsión de Matheus Cunha

A los 83, Cunha apareció cerca de la portería para establecer el empate. Apenas tres minutos después, el brasileño recibió una asistencia del juvenil Shea Lacey y definió con precisión para completar una remontada que desató la euforia en Old Trafford.

🚨🚨 MATHEUS CUNHA GIVES MANCHESTER UNITED THE LEAD! WHAT A COMEBACK! 🤯🤯



Manchester United 3-2 AS Roma. pic.twitter.com/YqsP3zwLrD — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 3, 2026

La noche del héroe tuvo, sin embargo, un cierre inesperado. Cunha fue amonestado con una primera tarjeta amarilla por excederse en la celebración quitándose la camiseta y abalanzándose hacia los hinchas y posteriormente recibió la segunda por una falta sobre Leonardo Balerdi, todo en menos de 5 minutos.

🇪🇺🔴 EL PARTIDO DE MATHEUS CUNHA para Manchester United ante Roma



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Aunque el United terminó con diez jugadores, pero resistió los últimos ataques italianos y así, el triunfo acabó con nueve encuentros consecutivos sin victorias y devolvió al equipo una dosis de confianza. Más que tres puntos, la remontada representó una respuesta deportiva en la noche más crítica de su temporada.