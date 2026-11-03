Ministro de Transportes español renuncia a su cargo tras el accidente de trenes en Toledo que dejó 69 muertos

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, comunicó este martes su dimisión al cargo tras los pedidos de la oposición y de los socios de Gobierno para que diera un paso al costado. Esta salida ocurre seis días después de la colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, hecho que dejó 69 fallecidos y 200 heridos.

Cabe mencionar que el anuncio se realizó al cierre de su intervención a petición propia ante la Diputación Permanente. Asimismo, la renuncia se registra a tres semanas de las elecciones generales, por lo que el funcionario descartó integrar las listas electorales para los comicios del próximo 29 de noviembre.

"No es cierto que todos los políticos seamos iguales. Esa es una falacia que utilizan quienes quieren conducir a la sociedad a la desconfianza en la democracia". El alegato del ministro Puente tras anunciar su dimisión.



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Ministro español deja el cargo tras los siniestros

Durante su exposición ante los parlamentarios para detallar la gestión del suceso, el funcionario explicó los motivos para apartarse de sus funciones tras el reciente choque trenes y el antecedente registrado a inicios de año en el país europeo.

"Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos", dijo Óscar Puente.

Aunque se preveía una comparecencia enfocada solo en brindar datos actualizados y exponer las acciones del Ejecutivo, el representante ministerial sostuvo que su determinación de apartarse por dignidad política, coherencia y empatía con los afectados ya estaba definida desde el primer día del impacto mientras iba al centro 24 horas de ADIF.

US$ 33,5 millones para familia de afectados

Al concluir la sesión del Consejo de Ministros, el representante gubernamental presentó un paquete de acciones para atender la emergencia.

El primer punto se ejecuta mediante un Real Decreto-Ley que permite movilizar US$ 33,5 millones destinados a ayudas directas y anticipos de indemnizaciones vinculadas al seguro por responsabilidad civil para los afectados.

"Hemos visto incrementos de precios (...) que se han multiplicado por ocho y por nueve respecto a las fechas previas al accidente", dijo el funcionario español.

Como se sabe, la interrupción de la línea que une Madrid con Andalucía elevó el costo de otros medios de viaje, por lo que la segunda medida del decreto fija un tope a las tarifas de los transportes alternativos.

Por último, el tercer eje contempla un plan extraordinario para la seguridad que incluye la creación de un software para los centros de control con alertas automáticas, mejor ergonomía visual, un agente de IA y un gemelo digital que vigilarán el sistema y las charlas entre maquinistas y controladores.