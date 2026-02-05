Tormenta de nieve deja al menos 35 muertos y varios heridos: Emiten alertas por posibles avalanchas

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos semanas bajo nieve. Al menos 35 fallecidos y cerca de 400 heridos, principalmente en el norte y el oeste de Japón, lo que ha llevado a ese país a mantener la alerta por posibles avalanchas.

Histórica tormenta invernal azota Japón

El país asiático atraviesa una de las emergencias climáticas más graves de los últimos años. Desde hace aproximadamente dos semanas, una tormenta de nieve ha generado el despliegue militar y la orden de cierre de escuelas y negocios en varias prefecturas japonesas, ya que se han reportado hasta la fecha al menos 35 personas fallecidas por este fenómeno.

Las prefecturas que han sido más castigadas con esta tormenta invernal son las de Niigata, Aomori y Akita, donde las intensas nevadas provocaron la acumulación de hasta dos metros de nieve en áreas urbanas y rurales. Incluso se detalló que el gobernador de Aomori, Soichiro Miyashita, declaró una alerta por desastre y pidió a los soldados reforzar las tareas de limpieza y ayudar a residentes atrapados en sus casas.

Por su parte, el vocero del Gobierno de Japón, Masanao Ozaki, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y adoptar medidas para preservar su seguridad ante la alerta de posibles avalanchas y el reporte de que habría casi 400 heridos, luego de que la situación se agravara después de varios días de frío extremo, cuando la temperatura llegó hasta 8°C.

Nevadas históricas dejan casi 400 heridos

En la prefectura de Niigata, la localidad de Tsunan registró 21 centímetros en seis horas, mientras que Tadami, en Fukushima, acumuló 16 centímetros. La nieve alcanza ya 264 centímetros en zonas de Niigata y 150 centímetros en la ciudad de Aomori, lo que habría generado también la muerte de 12 personas, según detalló 'Euronews'.

Además, más de 1.700 hogares han sufrido cortes de energía eléctrica, y el servicio ferroviario, incluidos los trenes bala, ha quedado suspendido en varias zonas.

Según informes de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, la mayoría de las víctimas mortales y heridas en Japón se produjeron cuando los residentes intentaban retirar la nieve acumulada en los techos de sus casas. Otros quedaban atrapados bajo montículos de nieve que se desprendían de forma repentina.

Las nevadas récord en algunas partes de Japón durante las últimas dos semanas han dejado al menos 35 muertos y más de 300 heridos graves en incidentes relacionados con la nieve. Se desplegaron tropas para ayudar a despejar la nieve en las regiones del norte y el oeste del país nipón.