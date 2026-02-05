Accidente de tránsito en Arequipa: Triple choque deja cuatro heridos en la vía hacia Cerro Verde

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un accidente de tránsito en la vía Cerro Verde pudo terminar en un fatal tragedia. Cuatro personas resultaron heridas tras el impacto de una camioneta, un camión y un auto en el kilometro 26 de la vía Cerro Verde. Tras el impacto, los agraviados fueron trasladados de emergencia a una clínica para recibir la atención médica oportuna.

Triple choque en la vía Cerro Verde

La mañana de este jueves 5 de febrero se produjo un accidente de tránsito cuando un camión impactó contra dos vehículos dejando como saldo cuatro personas heridas en la vía Cerro Verde en Arequipa.

Según información preliminar, el conductor del camión impactó contra los dos vehículos, luego salió de la vía y terminó chocando con las rocas al lado de la vía. La parte delantera del automóvil de color negro terminó completamente destrozada y el conductor no pudo salir por sus propios medios.

Producto del fuerte impacto, los viajeros quedaron atrapados al interior de los vehículos esperando ser auxiliados. Al lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para atender la emergencia.

Durante la mañana el tránsito quedó restringido en la zona a la espera de la llegada de la Policía Nacional para realizar las diligencias correspondientes y reordenar el tránsito vehicular.

Los heridos fueron trasladados de emergencia hacia una clínica para determinar los daños físicos tras el impacto. Se logró identificar a tres de los cuatro lesionados entre los que se encuentran un padre de familia y su hijo.

Cuatro personas agraviadas

Los agraviados responden al nombre de Ramiro Caira Huisa y José Caira Huayta quienes se trasladaban en la camioneta con placa V8K-526. Ambos permanecen recibiendo atención médica en el centro de salud.

Por otro lado, el conductor del camión con placa VBL-726 fue identificado como Nicanor Huarac Choque. La investigación determinará el motivo del accidente vehicular. Mientras tanto, el chofer continúa recibiendo asistencia por parte del personal de salud.

La persona que conducía el automóvil negro no logró ser identificada hasta el momento, sin embargo, sería el herido más grave del accidente vehicular tras quedar atrapado entre los fierros de su vehículo. El agraviado fue trasladado hacia el centro de salud en ambulancia debido a la gravedad de su estado.

