Playas seguras este verano 2026: Minsa y SAMU refuerzan atención de emergencias con ambulancias

Con la llegada de la época de verano, diversas familias peruanas optan por disfrutar de las playas del litoral limeño a fin de pasar un momento agradable, sin embargo, las emergencias sanitarias pueden surgir de manera desprevenida. Por tal razón, el Ministerio de Salud y el Sistema de Acción Móvil de Urgencia (SAMU) han adoptado medidas para contrarrestar ello.

Playas estarán más seguras este verano 2026

Los bañistas que acudan a los balnearios capitalinos durante esta temporada donde el sol está presente podrán tener mayor seguridad debido a que unidades de emergencia, equipadas con tecnología médica especializada, estarán distribuidas en puntos clave de estas zonas del litoral.

Esta es una iniciativa de la cartera de Estado que lidera el ministro Luis Quiroz Avilés y que, de acuerdo a la directora ejecutiva de SAMU, María Inés Quiroz Linares contempla una finalidad centrada en principalmente en la prevención.

"Nuestro objetivo es no solo reaccionar, sino prevenir. Con esta cobertura ampliada, queremos que las familias disfruten de un verano seguro y sin contratiempos", subrayó la doctora.

Para garantizar una respuesta rápida ante posibles emergencias en zonas de alta afluencia se han desplegado ambulancias en playas de distritos como Barranco, Chorrillos, Punta Hermosa, San Bartolo, entre otras. Las unidades sanitarias tienen el propósito de reducir el tiempo de respuesta a menos de 10 minutos en promedio.

Cabe mencionar que, dicha medida forma parte de un plan integral de seguridad el cual incluye que personal de salud especializado pueda atender las 24 horas, con énfasis en respuestas inmediatas a emergencias comunes entre las que se encuentran ahogamientos, caídas, quemaduras e insolaciones.

Este refuerzo se suma a las bases permanentes en distritos costeros, asegurando una atención oportuna en balnearios con alta concurrencia en nuestra capital durante esta epoca del año.

Personal de SAMU atendiendo una emergencia en una playa

Medidas preventivas

En dicho marco, el SAMU ha recomendado que aquellos ciudadanos que acudan a playas deberán usar un protector solar de factor 50+ y replicarlo cada dos horas. Además, exhortan a que no se expongan al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Asimismo, ha recomendado no ingresar a balnearios con presencia de corrientes fuertes y banderas rojas. No dejar cerca del agua a menores de edad y adultos mayores, caminar con cuidado por la arena y evitar exposiciones prolongadas al sol.

