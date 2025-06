¿Amante de la palta? Comerla en exceso podría traerte problemas de salud, advierten expertos

25/06/2025 / Exitosa Noticias / Salud

El amor de los peruanos por la palta no tiene horario. Sea con su pancito en la mañana, en una ensalada al almuerzo o como piqueo en la tarde, siempre está presente. Pero, aunque es sabrosa y llena de beneficios, estudios recientes han puesto sobre la mesa que comer este fruto verde en exceso también podría traer ciertos riesgos.

La palta, infaltable en la mesa peruana

Panamericana TV hizo un sondeo y muchas personas contaron que sus hijos la comen "todos los días" o que ellos mismos la disfrutan "como cuatro veces a la semana". No es para menos: su sabor suave y cremosito la hace irresistible, y además tiene un montón de beneficios para la salud.

La palta es rica en grasas monoinsaturadas, similares a las del aceite de oliva, que ayudan al corazón y además permiten que el cuerpo aproveche mejor vitaminas importantes como la A, D, E y K.

La nutricionista Tammy Lakatos-Shames, en declaraciones a Sportlife, dijo que la palta funciona como un "potenciador de nutrientes" ¿Qué quiere decir eso? Que la grasa que contiene ayuda a que nuestro cuerpo aproveche mejor lo bueno de otros alimentos.

Además, por la cantidad de fibra que tiene, te deja lleno por más tiempo y eso puede ayudar a no estar picando a cada rato ni comer de más.

Riesgos de comer demasiada palta

Aunque la palta tiene muchísimos beneficios, los especialistas aconsejan no excederse con la cantidad que comemos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aconseja no comer más de 50 gramos al día, lo que vendría a ser más o menos un tercio de una palta mediana.

El cardiólogo Andrew Freeman, del National Jewish Health, enfatizó que, aunque la grasa de la palta es mejor que la de origen animal, eso no significa que uno pueda comer sin medida. " Se trata de una grasa mejor, pero solo con moderación ", indicó.

Una palta entera puede tener unos 25 gramos de grasa y cerca de 300 calorías. Para quienes están cuidando su peso, ya que un consumo excesivo puede generar un superávit calórico y dificultar la pérdida o el mantenimiento de peso.

El doctor Freeman recalcó: "es sana su grasa, pero eso no quiere decir que haya barra libre, más si se está luchando por controlar el peso". En decir, no se trata de dejar de comer palta, sino de encontrar el punto medio: aprovechar sus beneficios sin pasarse de la raya, para no terminar con kilos de más o problemas en el metabolismo.

Presente desde la mañana hasta la noche, la palta se ha vuelto parte del día a día en muchas casas peruanas. Pero como advierten los especialistas, incluso lo bueno en exceso puede pasar factura. Disfrutarla con moderación es la mejor forma de seguir aprovechando todos sus beneficios sin afectar la salud.