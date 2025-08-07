Minsa: 85 pacientes fueron atendidos con vuelos aeromédicos durante este 2025 a través del SAMU

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Salud

El servicio de traslado aeromédico implementando por el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ha realizado el traslado de 85 pacientes de distintas regiones del país en lo que va de este 2025. Este servicio inició desde el 2018 y hasta la fecha cuenta con 1165 pacientes trasladados.

Aumento de vuelos aeromédicos aumentó en 325% en 2025

Durante este 2025, se han trasladado 40 niños y recién nacidos de todo el país que fueron derivados a hospitales o institutos especializados de Lima por diferentes emergencias. Con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS), estos pacientes vinieron desde regiones como Puno, Ucayali, Huánuco, Piura, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Apurímac.

A diferencia del 2024, en donde desde enero a julio se trasladaron a 20 pacientes, este año el número de traslados aumentó a 85, lo que significa un crecimiento del 325%

Equipo del SAMU preparado para los vuelos

¿Cómo solicitar un traslado aeromédico?

El proceso para requerir un traslado aeromédico inicia con una solicitud de referencia del establecimiento de salud de origen a otro con mayor capacidad resolutiva. Posteriormente, un equipo de especialistas del SAMU viaja a la localidad donde se encuentra el paciente, lo evalúa y prepara para que el traslado sea óptimo. Durante el viaje, se monitorea el estado de salud de la persona con equipos médicos de última tecnología.



Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) junta esfuerzos con Fuerza Aérea del Perú (FAP)

En la ciudad capital, las ambulancias del SAMU utilizan el equipamiento y recurso humano especializado para el transporte asistido de los pacientes, desde el aeropuerto hasta los hospitales o institutos especializados, para continuar su tratamiento.

Gracias a la acción coordinada entre el Minsa, SAMU y el apoyo de la Fuerza Aérea, la población que se encuentran en lugares poco accesibles logra acceder a una atención médica especializada y disminuye el riesgo de mortalidad por casos de urgencias y emergencias.

Durante este 2025, el trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud, a través del SAMU ha brindado vuelos médicos en beneficio de 85 pacientes de las diversas regiones del país. A diferencia del periodo de enero a julio del 2024, donde se realizaron 20 traslados, este año se han incrementando los vuelos en un 325%. EL proceso para solicitar un traslado aeromédico se inicia desde el establecimiento de salud de origen.