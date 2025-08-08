¡Atención! Más de tres millones de pastas dentales son retiradas del Perú por contener fluoruro de estaño

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Salud

'Colgate Total Clean Mint', pasta dental de la reconocida marca de dentífricos, ha decidido salir del mercado peruano, según comunicó Indecopi. Esta es una de las 14 pastas dentales con fluoruro de estaño, compuesto químico que podría generar "afectos adversos en sus consumidores", indicó su proveedor.

Indecopi anuncia el retiro de la pasta dental

A través de un comunicado, Indecopi anunció que Colgate retiraría 3,156,792 unidades de la crema dental Colgate Total Clean Mint. Según el comunicado, el motivo sería "debido a que algunos consumidores podrían experimentar intolerancia al saborizante presente en el producto". Sin embargo, líneas más adelante, el proveedor indica que el producto tendría un "defecto" que podría generar efectos adversos como irritación o hinchazón bucal, lesiones bucales (como aftas, llagas o ampollas) y dolor en la zona de la boca.

Indecopi informa sobre la decisión de la empresa Colgate

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina fueron las entidades gubernamentales de los respectivos países en gestionar la salida del Clean Mint. En el caso peruano, fue la misma empresa Colgate la que decidió retirar del mercado a esta línea.

Colgate- Palmolive Perú S. A., empresa encargada de importar al Perú los productos de la reconocida marca indicó que ya se ha suspendido la importación de la mencionada pasta dental desde el 31 de julio del 2025. Según la propia información brindada por Colgate, del total de los más de tres millones de unidades, 2.6 millones ya habrían sido adquiridas. Para el restante de estos productos, se ha dispuesto un recojo voluntario del producto en los puntos de venta y el cese de su comercialización.

Lista completa de pastas dentales con fluoruro de estaño

Desde el pasado 22 de julio, se puso en alerta a la población sobre la presencia de 'peligrosas' pastas dentales para la salud bucal. En su momento, Digemid presentó una lista de 14 pastas dentales donde Colgate Total Clean Mint fue una de las mencionadas. Hasta la fecha, esta sería la única línea de pasta dental retirada del mercado.

Lista presentada por el Digemid

El pasado 24 de julio, Exitosa entró en comunicación con Edwin Mendoza Calderón, decano del colegio químico farmacéutico departamental de Lima donde indicó que ante irritación bucal o presencia de lesiones bucales por el uso de las mencionadas pastas dentales, las autoridades habían habilitado el correo [email protected] para reportar molestias.

Más de tres millones de unidades de 'Colgate Total Clean Mint', una de las 14 líneas de pasta dental identificadas con fluoruro de estaño, será retirada del mercado peruano ante el riesgo de lesiones bucales. Si desea contactarse con Colgate- Palmolive Perú, la empresa ha habilitado un número telefónico 0801-136-36 para consultas o cambios de producto así como la página web .