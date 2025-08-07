¿Descubren posible cura para el Alzheimer?: Novedoso compuesto químico restaura la memoria en ratones

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Un equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard realizó un reciente estudio en el que un compuesto de litio demostró ser efectivo para revertir la pérdida de memoria en pruebas con ratones. Este hallazgo abre la puerta ante una nueva esperanza de cura para el Alzheimer, no obstante, aún debe probarse en humanos.

La esperanza de cura para el Alzheimer

Cabe señalar que el litio, un mineral que se encuentra en el medio ambiente y es usado en el tratamiento de patología como el trastorno, es fundamental en la protección de las neuronas en el cerebro humano. Este las protege del deterioro y a su vez ayuda en el óptimo funcionamiento de las células cerebrales.

En tal sentido, la pérdida de este elemento químico se presenta como una de las primeras alteraciones previo al desarrollo del Alzheimer. Así lo descubrieron los autores de una reciente investigación que fue llevada a cabo en la Universidad de Harvard y para la cual tardaron 10 años.

Los investigadores analizaron muestras de tejidos cerebrales y sangres de personas con diferentes grados de salud cognitiva, desde adultos sanos hasta pacientes con un avanzado Alzheimer. De igual manera, realizaron experimentos en ratones. Sus hallazgos fueron publicados en un artículo en la revista Nature, en la que se revela que el orotato de litio, compuesto de este químico, restaura la memoria en este tipo de roedores.

🔬 Estudio de Harvard sugiere que la deficiencia de litio podría estar detrás del #Alzhéimer.

El orotato de litio mostró efectos protectores contra la pérdida de memoria.

🧬 Más en https://t.co/lonV8Y2cFB

🧪 Se piden ensayos clínicos.#MSP #Ciencia #Neurociencia #SaludMental — Revista MSP (@RevistaMSP) August 7, 2025

Por dicha razón, los autores enfatizaron que estos experimentos aún son preliminares, mas no extrapolables en seres humanos. Para eso deberán confirmarse a través de ensayos clínicos. No obstante, Harvard ha catalogado este hallazgo como trascendental

El posible causante del Alzheimer

El neurólogo Bruce Yankner, líder del equipo de esta investigación, enfatizó que la deficiencia de litio es un posible mecanismo común que produciría la degeneración multisistémica del cerebro que a su vez desencadenaría en la demencia. También, afirma que el litio sea el posible causante del Alzheimer, es nuevo. Asimismo, sugiere un enfoque terapéutico distinto.

Bruce Yankner, líder del equipo de esta investigacion, que busca la cura para el Alzheimer.

Cabe resaltar que, el estudio demostró que mantener niveles adecuados de litio desde etapas tempranas de la vida podría prevenir la aparición de la enfermedad.

De esta manera, el reciente estudio de la Universidad de Harvard apunta a una posible cura para el Alzheimer gracias al litio, tras hallar que un compuesto de este metal restaure la memoria en ratones.