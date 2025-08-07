¿El pop corn te ayuda a cuidar tu corazón y peso? Descubre cómo este snack puede ser un aliado para tu salud

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Salud

¿Un snack saludable? El pop corn, también conocido en Perú como la canchita o palomitas de maíz, se ha convertido en un refrigerio popular, sin imaginar que puede ser un aliado para tu salud, ayudarte a cuidar tu corazón y mantener un peso saludable, según estudios.

Pop corn y beneficios para tu salud

Cuando hablamos de snacks, es común pensar en opciones altas en calorías y grasas. Sin embargo, el pop corn, si se prepara de la manera correcta, puede ser una opción saludable que contribuye a tu bienestar físico, ¡y a tu figura!

Pues bien, un reciente estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry encontró que la canchita contiene altos niveles de polifenoles, un tipo de antioxidante, que ayuda a la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Incluso, la especialista en Nutrición Sara Abu Sabbah explica que la composición nutricional de este alimento lo enlista como rico en vitaminas, pero que su adición con otros componentes reduce su valor nutricional; por lo cual, se debe tener en cuenta su forma de preparación antes de su consumo.

"Uno compra este maíz especial para canchita, le agrega aceite y listo. Es una opción en la que se puede dosificar la sal. Por el contrario, el pop corn de microondas tiene otros aditivos", señaló la especialista.

¿La canchita como aliada para control de peso?

¡Pero no todo queda ahí! Un estudio publicado en la revista Nutrition Reviews se revela que aumentar la ingesta de fibra puede promover la salud digestiva, prevenir el estreñimiento y reducir enfermedades gastrointestinales.

Incluso, dicha revista encontró que las personas que consumían canchita como refrigerio, en un "proceso natural" sin tantos aditivos, tenían una ingesta total de calorías más baja y una mayor sensación de saciedad en comparación con las que consumían papas fritas.

Por ello debes tener en cuenta que, a diferencia del pop corn casero, las que se venden en el cine se deben consumir con moderación. Un artículo de la revista especializada en salud Health advierte que dicha versión contiene mantequilla y sal, lo que eleva su porcentaje de calorías, grasas saturadas y sodio.

Por su parte, el sitio de la Cleveland Clinic destaca que 2 tazas de palomitas caseras aportan:

62 calorías.

12.4 g de carbohidratos.

0.73 g de grasa.

2.3 g de fibra.

2 g de proteína.

Consejos para una preparación saludable

Aunque las palomitas de maíz pueden ser un snack increíblemente saludable, la clave está en cómo las preparas. Evita las versiones comerciales cargadas de mantequilla, sal y grasas saturadas; además de la canchita en bolsas para microondas.

La mejor opción es hacerlas en casa, con una pizca de sal marina o incluso un toque de aceite de oliva. ¡Y no olvides las especias! Puedes agregar un toque de pimentón o ajo en polvo para darles más sabor sin agregar calorías vacías.

De esta manera, se reveló que el pop corn no solo es un snack delicioso, sino también un aliado para tu salud y bienestar. Al ser rico en fibra, antioxidantes y bajo en calorías, puede ser una excelente opción para cuidar tu corazón, controlar tu peso y disfrutar de un gusto saludable.