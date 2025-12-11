Aumentan casos de variante de la gripe H3N2: ¿Cuáles son sus características y síntomas?

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Una "Super gripe" está poniendo en alarma nuevamente a gran parte de Europa, a casi seis años de la aparición de la Covid-19. En Reino Unido, por ejemplo, las autoridades han recomendado el uso de mascarillas y decretado un confinamiento preventivo en los colegios ante el desborde casos en los hospitales públicos, los cuales ascienden a 1 717, de los cuales 69 permanecen en cuidados intensivos, cifras consideradas "récord para el periodo invernal", según The Guardian.

Ante el recuerdo del mortal coronavirus, el mismo que enlutó a todo el mundo, y que causó la muerte de más de 200 000 peruanos entre el 2020 y 2022, el especialista en salud pública, Dr. Marco Almerí, explicó en Exitosa de qué se trata esta nueva gripe endémica, ante su rápida propagación por Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón.

¿Qué tan peligrosa es?

Para empezar, la causante de las hospitalizaciones en los países mencionados responde al subclado "K" del virus H3N2, este último, un subtipo de la influenza A. Esta variante ha ido mutando, adelantándose varias semanas al calendario estacional; es decir, "no estaba mapeada", tal como refiere el doctor.

Sobre los efectos del virus, advierte que producen neumonías "muy parecidas a las que habían por Covid-19", las cuales hacían rápidamente efecto en pacientes con comorbilidades y en especial, en las poblaciones vulnerables (niños y adultos mayores).

Sobre los métodos de prevención, el epidemiólogo advirtió que, como el subclado "K" es totalmente nuevo, las vacunas convencionales contra la Influenza "no surgirían efecto", situación que ya se ve reflejada en una parte de Europa. Ante la posibilidad de que se detecten casos en el Perú; Almerí indicó que nuevamente habría un colapso sanitario por el "pobrísimo sistema de salud" que tiene el país.

¿Qué dice la OMS al respecto?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los virus de la influenza A(H3N2) son predominantes y su aumento coincide con la llegada del invierno en el hemisferio norte. Acotan que, las epidemias y los brotes de influenza estacional y otros virus respiratorios circulantes, "pueden ejercer una presión significativa sobre los sistemas de salud".

Debido a la constante evolución de los virus de la gripe, la OMS instó a la importancia de la vigilancia mundial durante todo el año para detectar y monitorear los cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus de la gripe emergentes o circulantes que puedan afectar la salud humana.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llamó a los países de la Región de las Américas, a "ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud", ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

El nuevo virus pone en alarma en medio mundo, recordando una de las etapas más duras con la humanidad a consecuencia del coronavirus. Es importante mantener la calma y acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma de gripe, a manera de prevención.